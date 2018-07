Onlinehandel legt im zweiten Quartal stark zu

Jaguar droht mit Wegzug Die Sorgen der britischen Wirtschaft nehmen zu

London. Neun Monate vor dem EU-Austritt läuft die Wirtschaft Sturm gegen den harten Brexit-Kurs der Regierung in London. Premierministerin May will das Kabinett auf eine neue Linie einschwören. Doch wie werden die Brexit-Hardliner reagieren? mehr