Autoindustrie: Opel: Rüsselsheim gewinnt an Bedeutung

Für die insgesamt rund 7000 Ingenieure, die im Technischen Entwicklungszentrum des Autoherstellers Opel arbeiten, hat die neue Muttergesellschaft PSA eine wichtige Weichenstellung vorgenommen: Dem Opel Engineering Center wurden neun weitere Kompetenzzentren in verschiedenen Technologiebereichen zugewiesen. Damit ist die Zahl der Entwicklungsbereiche, für die die Opel-Ingenieure innerhalb des PSA-Verbundes mit den Marken Peugeot, Citroën und DS Automobiles zuständig sind, auf 15 angestiegen. Die Rüsselsheimer Entwickler sind künftig unter anderem für die Sitze und Gurte (Rückhaltesysteme), für manuelle Schaltungen oder automatisierte Qualitätskontrollen in den PSA-Werken zuständig, wie der Autohersteller mitteilte.

Damit werde Opel in Rüsselsheim „eine noch wichtigere Rolle in der globalen Forschungs- und Entwicklungsarbeit der Groupe PSA spielen“, erklärte Opel-Chef Michael Lohscheller. Künftig sollen alle neuen Opel/Vauxhall-Fahrzeuge in Rüsselsheim entwickelt werden, hatte Lohscheller bereits früher angekündigt. Noch immer leistet Opel in großem Stil Entwicklungsarbeit für die frühere Muttergesellschaft General Motors. Dies mache bis zu 50 Prozent des Arbeitspensums aus, erläuterte Entwicklungschef Christian Müller. Diese Aufträge mittelfristig zu ersetzen, ist die große Herausforderung, um Qualität und Quantität im ITEZ (internationales Technisches Entwicklungszentrum), wie es offiziell heißt, für die Zukunft zu sichern. Müller kündigte weitere Schritte an, um die Denk- und Tüftlerfabrik von Opel auszulasten.

Zuletzt hat Opel bereits außerhalb der Kompetenzzentren von Aufträgen aus der PSA-Zentrale profitiert: etwa mit Hochgeschwindigkeitstests auf der firmeneigenen Strecke in Dudenhofen oder mit Crashtests.

Neuer Corsa 2019

„Wir werden die Zahl der Kompetenzzentren weiter erhöhen. Das ist ein klarer Beleg, dass unser Entwicklungszentrum innerhalb des PSA-Konzerns eine Führungsrolle übernehmen wird“, sagte Lohscheller gegenüber dem Fachmagazin „Automobilwoche“. Als Beispiel für die hervorragende Arbeit seiner Ingenieure führte er den neuen Opel Corsa an, der 2019 auf den Markt kommen wird. Dabei seien die Entwicklungskosten um die Hälfte gesenkt worden – „ohne Einbußen bei der Qualität“.

Bereits bei der Vorstellung des Sanierungsplans im November 2017 war den Rüsselsheimern unter anderem die Verantwortung für die Brennstoffzellen-Technologie und die Fahrzeugentwicklung für den US-Markt übertragen worden. Zuletzt hatte PSA Investitionen für drei Opel-Komponentenwerke außerhalb Deutschlands bekannt gegeben. Wegen der noch laufenden Verhandlungen mit Betriebsrat und IG Metall stehen vergleichbare Entscheidungen zu den deutschen Produktionsstandorten Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern noch aus.

Aktuell stecken insgesamt 10 000 Mitarbeiter am Standort Rüsselsheim aus Verwaltung und Entwicklungszentrum in Kurzarbeit. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, die Kosten zu senken. Ende Juni ist aber Schluss damit. Bisher gebe es keinerlei Signale, dass die Kurzarbeit verlängert werde, hieß es in Rüsselsheim. Außerdem werden Frühverrentungen angeboten, um das Arbeitsvolumen abzusenken.

Strammer Sparkurs

Der 49-jährige Opel-Chef muss kräftig auf die Kostenbremse treten, um die ambitionierten Einsparvorgaben von PSA-Chef Carlos Tavares einhalten zu können. Bis 2020 werden innerhalb der PSA-Gruppe Synergieeffekte in Höhe von 1,1 Milliarden Euro erwartet, bis 2026 sogar 1,7 Milliarden. Im übernächsten Jahr soll der nach wie vor verlustreiche Autobauer Opel/Vauxhall wieder profitabel sein und eine operative Gewinnmarge von zwei Prozent einspielen.