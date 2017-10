Auch Standort in Rüsselsheim?: Opel droht drastischer Stellenabbau

Die Beratungen zur Opel-Sanierung sind in der heißen Phase. In dieser Woche soll das Präsidium des Opel-Aufsichtsrates über die Sanierungsoptionen beschließen, hieß es aus gut informierten Kreisen. Die Zeit drängt, denn Carlos Tavares, der Chef des französischen Autobauers und Opel-Vauxhall-Mutterkonzerns PSA, hatte bei der Übernahme am 1. August erklärt, innerhalb von 100 Tagen den Masterplan vorlegen zu wollen, der die deutsch-britische Tochter wieder in die Gewinnzone zurückführen soll.

Einschlag bei Vauxhall

Bisher ist nichts darüber an die Öffentlichkeit gedrungen, wie tief die Einschnitte in der ersten Phase gehen dürften. Doch alle Experten gehen fest davon aus, dass es ohne Stellenstreichungen nicht möglich sein dürfte, den defizitären Rüsselsheimer Automobilhersteller wieder profitabel zu machen.

Einen ersten Vorgeschmack haben die Opelaner durch die Ankündigung vom Wochenende bekommen, dass im Vauxhall-Werk im britischen Ellesmere Port 400 der 1800 Stellen dem Rotstift zum Opfer fallen werden. Begründet wurde dieser Schritt aus der PSA-Zentrale mit einer notwendigen Anpassungsmaßnahme an eine rückläufige Absatzentwicklung.

In Ellesmere Port wird der Opel Astra für den britischen und den kontinentaleuropäischen Markt gebaut. Das Werk müsse sich verbessern, um die Wettbewerbsfähigkeit der französischen Werke zu erreichen, erklärte eine PSA-Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Wenn PSA-Chef Tavares Produktivität und Profitabilität der französischen Werke zum Maßstab für Opel und Vauxhall machen sollte, drohe den Opelanern ein massiver Stellenabbau. Das ist die feste Überzeugung von Prof. Ferdinand Dudenhöffer. Der Autoexperte vom CAR-Center Automotive Research der Universität Duisburg-Essen hat eine Studie vorgelegt, die die Effizienz von Opel-Vauxhall mit PSA vergleicht. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass bei Opel-Vauxhall „mittelfristig mehr als 6000 Mitarbeiter zur Disposition stehen“.

Dieses Szenario mit drastischen Einschnitten für die Belegschaft hält der Auto-Professor für sehr wahrscheinlich. Denn der Erfolgsdruck für Tavares sei riesengroß. Er habe schließlich das Ziel formuliert, dass Opel-Vauxhall ab 2019 ohne Verluste arbeiten soll. Davon sind die Rüsselsheimer derzeit noch weit entfernt.

Betriebsrat schweigt

Unsere Anfrage an den Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Wolfgang Schäfer-Klug, wie er einen möglichen personellen Aderlass in dieser Größenordnung einschätze, wurde leider nicht beantwortet.

Die Opel-Unternehmenszentrale hat reagiert und mitgeteilt, dass jegliche Zahlen zu einem möglichen Stellenabbau „jeder Grundlage entbehren“ und „verantwortungslose Spekulationen“ seien. Opel habe sich das klare Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 wieder profitabel zu sein. Das Unternehmen habe, unmittelbar nachdem die Verträge am 1. August unterschrieben waren, damit begonnen, einen Zukunftsplan zu entwickeln. Alle Beteiligten hätten mehrfach erklärt, dass bestehende Zusagen respektiert werden sollen. „Zu den Ergebnissen und Details dieses Plans werden wir uns zum gegebenen Zeitpunkt äußern“, teilte ein Opel-Sprecher mit.

Dudenhöffer hat in seiner Untersuchung festgestellt, dass Opel-Vauxhall trotz umfangreicher Marketingkampagnen auf dem europäischen Automarkt Marktanteile verloren habe. Von Januar bis August betrage die Quote nur noch 6,2 Prozent. Das sei der niedrigste Anteil der vergangenen sechs Jahre. Auf dem deutschen Markt sei die Entwicklung besser. Doch das könne den Abwärtstrend auf den Märkten der Nachbarländer nicht ausgleichen.

Besonders zu denken gibt Dudenhöffer dieser Trend, weil Opel bei den Eigenzulassungen, die vom Hersteller oder den Händlern mit hohen Rabatten in den Markt gedrückt werden, europaweit zu den Spitzenreitern zähle. So habe sich der Anteil an Eigenzulassungen seit 2010 von 33 auf über 45 Prozent kontinuierlich gesteigert.

PSA dient als Muster

In Sachen Mitarbeiter-Profitabilität hinke Opel der PSA-Gruppe weit hinterher. Bei Opel wurden demnach rund 30 Fahrzeuge pro Mitarbeiter verkauft, bei PSA mit 35 Pkw deutlich mehr.

Um Kosteneinsparungen durch das Zusammenlegen der beiden Autohersteller zu erzielen, dürfte auch das hoch innovative Engineering Center in Rüsselsheim mit fast 7700 Mitarbeitern nicht ungeschoren davon kommen, heißt es weiter.

Schließlich weist Dudenhöffer darauf hin, dass PSA-Chef Tavares die schnellen Sanierungserfolge beim französischen Autobauer vor allem durch die permanente Anpassung der Beschäftigungszahl erreicht habe. Zwischen 2011 und Ende 2016 sei die Belegschaft von 120 000 auf 90 000 geschrumpft. Dudenhöffer glaubt allerdings nicht, dass solch drastische Maßnahmen bereits im November angekündigt werden. „Das PSA-Muster über die letzten sechs Jahre zeigt, dass sich Abbaupläne durchaus zeitlich strecken können.“

Für die Opelaner dürfte diese Erkenntnis aber alles andere als eine Beruhigungspille sein.