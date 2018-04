Sanierung: Opel laufen die Leute davon

Betriebsratschef Schäfer-Klug beklagt, dass Opel die Leute weglaufen. IG-Metall-Bezirksleiter Köhlinger spricht von unseriösen Gesprächen und der ehemalige IG-Metall-Vorsitzende Huber wirft dem neuen Management in Rüsselsheim „Erpressung“ vor. Die Atmosphäre ist vergiftet. Nun schaltet sich Berlin ein.

„Was hat PSA-Chef Tavares mit Opel vor?“ Die Ungewissheit treibt den Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Wolfgang Schäfer-Klug um. Der Arbeitnehmervertreter vermisst jegliche Offenheit der Franzosen im Umgang mit der deutschen Tochtergesellschaft. Und das macht ihn wütend. Die Verhandlungen mit dem Management sind festgefahren. Die Opel-Führung drängt darauf, dass alle Mitarbeiter auf die fällige Tariferhöhung von 4,3 Prozent, auf Weihnachts- und Urlaubsgeld und nach den jüngsten Aussagen von Opel-Chef Michael Lohscheller auf alle übertariflichen Zulagen verzichten sollen. Das sei kein seriöser Verhandlungsstil, beklagt der Frankfurter IG Metall Bezirksleiter Jörg Köhlinger und hält Protestaktionen für möglich.

Im Streit über den Erhalt von Arbeitsplätzen springt die Bundesregierung den Arbeitnehmern zur Seite. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) seien mit der Konzernführung in Paris im Gespräch, sagte eine Sprecherin des Arbeitsministeriums in Berlin. Heil wolle, dass „alles Menschenmögliche“ getan werde, damit Beschäftigung und Standorte in Deutschland gesichert würden.

Die Investitionszusagen und die Aufträge, die PSA bisher den Opelanern für die drei großen Standorte Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach garantiert habe, reichten gerade aus, um 1800 der insgesamt knapp 20 000 Mitarbeiter in Deutschland auszulasten, kritisierte der Betriebsrat. „Das Problem von Opel ist nicht das Erreichen schwarzer Zahlen im Jahr 2020, sondern, was von dem Unternehmen übrig bleibt“, beklagt Schäfer-Klug angesichts der Hinhaltetaktik der Franzosen.

Gefahr des Kahlschlags

Der ehemalige IG-Metall-Chef Bertold Huber, der den Betriebsrat berät, fragt: „Wie sieht die Zukunft aus? Kreiert Opel künftig nur noch die Hüte für die Ablage oder immer noch komplette Automobile?“ Betriebsrat und IG Metall werfen dem Unternehmen nach gut einem halben Jahr ergebnisloser Verhandlungen vor, mit einem Kahlschlag in Deutschland die Marke mit dem Blitz zu gefährden.

Opel-Chef Michael Lohscheller versicherte dagegen: „Wir haben immer gesagt, dass es keine Werksschließungen und keine betriebsbedingten Kündigungen gibt. Und dazu stehen wir.“ Das Unternehmen pocht aber auf Lohnkürzungen, um die Arbeitskosten auf das niedrigere Niveau des Mutterkonzerns zu drücken. Die Arbeitnehmerseite ist dazu nur bereit, wenn es im Gegenzug Beschäftigungszusagen bis 2025 gibt. Das habe Opel bisher verweigert.

Die Gewerkschaft wirft Opel vor, die Beschäftigten mit der Androhung von Arbeitsplatzabbau unter Druck zu setzen, um in den Verhandlungen über die Auslastung der Werke Zugeständnisse zu erreichen. Vor allem das kleinste deutsche Werk in Eisenach mit seinen 1800 Beschäftigten steht nach ihrer Befürchtung auf der Kippe.

„Eisenach ist nicht irgendeine Fabrik, sondern das Vorzeigewerk nach der Wende – eine deutsche Einheits-Ikone“, sagte Schäfer-Klug. Allerdings erklärte der Betriebsratschef, durch den Einsatz der effizienteren Technik von PSA könnten mit der Zeit 450 Stellen wegfallen. „Das wäre für uns in Ordnung.“

Massenexodus

Der französische Mutterkonzern PSA plane, bis zum Ende des Jahrzehnts 3700 der gut 19 000 Stellen in Deutschland zu streichen. Allein das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim solle 1200 von derzeit 7000 Jobs verlieren. Bisher hätten aber schon 2000 Mitarbeiter die Programme zum freiwilligen Ausscheiden, etwa über einen Vorruhestand, angenommen. Nach Einschätzung des Betriebsrates kämen bis 2020 noch mindestens 2000 Abgänge hinzu. Damit wäre der von PSA geforderte Personalkostenabbau schon erfüllt und gäbe es keinen Grund für Lohnkürzungen der verbleibenden Beschäftigten. Mittlerweile bekomme Opel eher Probleme, genug Leute zu halten. Es gebe einen „Massenexodus“, sagte Schäfer-Klug. „Die Leute wollen nichts wie weg.“

Lohscheller wie auch Schäfer-Klug signalisierten aber weiter Gesprächsbereitschaft. Als Voraussetzung forderte Schäfer-Klug ein neues Angebot statt nur ein „Diktat“ vom Mutterkonzern.