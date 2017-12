Sanierungsprogramm: Opelanern droht Vier-Tage-Woche

Keine Werksschließungen, keine betriebsbedingten Kündigungen – zumindest nicht in den kommenden drei Jahren. Das hatte Carlos Tavares den Opelanern Anfang November ausdrücklich versprochen, als er zusammen mit Opel-Chef Michael Lohscheller in Rüsselsheim das Zukunftskonzept für den verlustreichen Autobauer darlegte. Dass seinen ambitionierten Gewinnziele für Opel nicht ohne deutliche Zugeständnisse der Belegschaft zu erreichen seien, hatte Tavares aber auch klar gestellt. Und der 59-jährige Portugiese ist nicht gerade für seine Geduld bekannt. So ließ der Konzernchef, der sich selbst als „Psychopath der Performance“ bezeichnet, Lohscheller denn auch nicht viel Zeit, um im Rahmen des Sanierungsplans „Pace“ (Tempo) erste Maßnahmen zu präsentieren: Bis Weihnachten sollte der 49-Jährige liefern – sonst, so die unverhohlene Drohung, drohten sehr schmerzvolle Einschnitte durch das PSA-Management in Paris.

35-Stunden-Woche

Eine ganze Woche vor Weihnachten hat Lohscheller nun präsentiert, worauf er sich mit dem Gesamtbetriebsrat des Autobauers und der Gewerkschaft IG Metall in zahlreichen Verhandlungsrunden für die rund 19 000 Opelaner an den deutschen Standorten Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach verständigt hat. Die Eckpunkte des Plans zur Senkung der Personalkosten: Kurzarbeit in der Verwaltung und der technischen Entwicklung in Rüsselsheim, weniger Leiharbeiter in den Werken, ein verlängertes Altersteilzeitprogramm sowie vorzeitiger Ruhestand.

Im Detail sieht die Vereinbarung folgende Maßnahmen vor:

Das bisherige Altersteilzeit-Programm wird auf die Mitarbeiter des Jahrgangs 1960 ausgeweitet.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Möglichkeit eines vorzeitigen Ruhestands bis zu 36 Monate unmittelbar vor dem Renteneintrittstermin an.

Vom 1. Januar an sollen in Rüsselsheim die Bereiche Technische Entwicklung und Verwaltung für mindestens sechs Monate Kurzarbeit einführen. Wie ein Opel-Sprecher auf Anfrage ausführte, sollen die Beschäftigten dabei einen Tag pro Woche zu Hause bleiben – also nur noch vier Tage arbeiten. Im Montagewerk Eisenach werde die bereits genehmigte Kurzarbeit im neuen Jahr fortgeführt, hieß es.

In allen Abteilungen des Unternehmens, in denen laut Opel „eine Unterauslastung vorliegt“, sollen die Arbeitsverträge der dort Beschäftigten zum 1. April kommenden Jahres auf die tarifvertraglich vereinbarten 35 Stunden pro Woche reduziert werden.

In den Produktionswerken Rüsselsheim und Kaiserslautern setzt das Management darauf, die Anzahl der Leiharbeiter deutlich zu reduzieren. Derzeit sind rund 1000 Leiharbeiter bei Opel beschäftigt.

Und für die Manager steigen die Hürden auf dem Weg zu Boni: Ihre variablen Sonderzahlungen sollen nun an den Erfolg des Sanierungsplans geknüpft werden.

Auf diese Weise soll die Belegschaft dazu beitragen, dass die Kosten von Opel samt der britischen Sparte Vauxhall bis 2020 jährlich um 1,1 Milliarden Euro sinken. Von 2020 an sollen die Gesamteinsparungen sogar 1,7 Milliarden Euro jährlich betragen.

Arbeitsagentur entscheidet

Über die Ziele sei man sich einig, sagte Lohscheller: „Es geht darum, dass wir kurzfristig unsere Personalkosten auf das Vergleichsniveau der Industrie verbessern. Wir haben gute Wege gefunden, das zeitnah zu machen. Der Haken an der Sache: All diese Maßnahmen scheinen noch nicht mit konkreten Zahlen unterfüttert zu sein. Entsprechend blieben gestern viele Fragen offen: Wie viele Beschäftigte kommen für die Altersteilzeit und die Frühverrentung in Frage? Wie viele Mitarbeiter sind von der geplanten Kurzarbeit insgesamt betroffen? In welchen Abteilungen liegt eine Unterauslastung vor? Fragen, auf die Opel „zum heutigen Zeitpunkt“, wie es heißt, keine Antworten hat. Zudem hat den Angaben nach die Arbeitsagentur für Arbeit dem Opel-Antrag auf Zahlung von Kurzarbeitergeld noch nicht zugestimmt. Ob das Unternehmen an seiner geplanten Kurzarbeit festhält, wenn der Staat nicht für das Gros der Gehaltsausfälle einspringt, ließ das Management gestern ebenfalls offen.

Umso lauter betonte Lohscheller gestern, dass zumindest langfristig allein 30 Prozent der erwarteten Kostensenkungen durch die zuvor bereits angekündigte Zusammenlegung der Einkaufsabteilungen von Opel und PSA gehoben werden können. Und dass sich Management und Arbeitnehmervertretung darauf geeinigt hätten, weitere Maßnahmen zur Umsetzung des Sanierungsplans zu entwickeln.

Fragt sich nur, ob der ungeduldige Tavares sich damit zufrieden geben wird. Im Schnelldurchgang hat er PSA von einem Milliardengrab in Europas profitabelsten Hersteller von Volumenautos umgebaut. Und das will er nun auch bei Opel schaffen. Bis 2020 sollen die Rüsselsheimer, die in den vergangenen Jahren nur Miese gemacht haben, eine operative Umsatzrendite von zwei Prozent schaffen. Es komme auf die Opel-Ingenieure selbst an, wie viele von ihnen in ein paar Jahren noch gebraucht würden, so Tavares. „Wenn wir unseren Plan rigoros umsetzen, wird es jede Menge Arbeit geben. Wenn nicht, haben wir alle massive Probleme, ganz klar.“

Kurzarbeit: Wann der Staat den Lohn bezahlt Ausdrücklich weist Opel darauf hin, dass die geplante Kurzarbeit unter dem „Vorbehalt der endgültigen Zustimmung durch die Arbeitsagentur“ steht. clearing