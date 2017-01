Automobil-Analyst des Bankhauses Metzler: Pieper: Deutsche Autobauer sollten standhaft bleiben

Rund 1,33 Millionen Pkw und Transporter haben die deutschen Hersteller im vergangenen Jahr in den USA verkauft. Davon stammten 15 Prozent aus Mexiko. Wir sprachen mit Jürgen Pieper, Automobil-Analyst des Bankhauses Metzler, darüber, wie die hiesigen Autobauer auf die Drohungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump reagieren können.

Herr Pieper, glauben Sie, dass Donald Trump mit seiner Drohung, auf Auto-Importe aus Mexiko Strafzölle von 35 Prozent zu erheben, tatsächlich Standort-Politik betreibt? Oder sind dies nur Nachwehen des Wahlkampfs?

Pieper: Sicher versucht Trump damit, auf relativ einfache Art und Weise seine Popularität beim US-Durchschnittsbürger zu erhöhen. Gleichwohl ist diese Drohung sehr ernst zu nehmen. Es zeigt sich nun, dass Trumps Ankündigung, das Freihandelsabkommen mit Mexiko neu zu verhandeln, nicht nur Wahlkampf-Rhetorik gewesen ist. Es steckt politischer Wille dahinter; die Freihandelszone Nafta steht zur Disposition.

Wie werden die deutschen Autobauer Ihrer Einschätzung nach auf diese Drohung reagieren? Werden sie einknicken wie der US-Hersteller Ford, der nun seine Pläne für ein neues Werk in Mexiko aufgibt?

Was Donald Trump da treibt, ist unsäglich. Die deutschen Autobauer sollten standhaft bleiben und sich nicht von einem unberechenbaren Präsidenten erpressen und vorführen lassen. Damit würden die deutschen Global Player nur ihren guten Ruf beschädigen.

Aber können es sich die Hersteller leisten, auf die Erlöse zu verzichten, die die mexikanischen Auto-Exporte in die USA bringen? Bei Zöllen von 35 Prozent wären sie doch nicht mehr wettbewerbsfähig.

Die Unternehmen müssten zwar Einbußen hinnehmen. Aber die wären vergleichsweise gering. Denn nur ein kleinerer Teil der in Mexiko montierten Autos geht in die USA. Mexiko hat Freihandelsabkommen mit 44 Nationen, und da bliebe alles beim Alten. Am stärksten betroffen von den US-Strafzöllen wäre Volkswagen, aber selbst bei den Wolfsburgern wären das nur 1,5 Prozent ihrer Gesamtproduktion. Und Mercedes und BMW sind ja noch gar nicht betroffen.

Gehen Sie denn davon aus, dass Mercedes und BMW ihre Pläne in der jetzigen Form tatsächlich aufrecht erhalten werden?

Investitionsentscheidungen von solcher Tragweite können nicht von derlei Drohungen abhängig gemacht werden. Und sicherlich werden die beiden Auto-Hersteller in ihre Überlegungen mit einbeziehen, wie lange ein Präsident Trump an der Macht bleibt. Denkbar wäre, dass Mercedes und BMW den Werksbau zeitlich strecken und/oder die geplanten Produktionskapazitäten stutzen. Vorstellbar wäre auch, dass die deutschen Autobauer als Zeichen des Entgegenkommens kleinere Produktionseinheiten in den USA ansiedeln. Volkswagen könnte beispielsweise sein geplantes Elektro-Fahrzeug dort montieren lassen.

(pan)