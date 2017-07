Razzien wegen Schwarzarbeit bei Wach- und Sicherheitsfirmen

Dax überwindet erneut 12 500 Punkte-Hürde

Frankfurt/Main. Der Dax hat erneut die Marke von 12 500 Punkten getestet. Eine deutliche Erholung der US-Börsen nach dem europäischen Handelsschluss am Vortag sorgte für Rückenwind. Der deutsche Leitindex lag am Mittag mit einem Plus von 0,70 Prozent bei 12 523,49 Zählern.