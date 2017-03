Hassia: Rekord: Mineralbrunnen haben 11,3 Milliarden Liter abgefüllt

Das vergangene Jahr hätte für die deutschen Mineralbrunnen nicht besser laufen können. Mit insgesamt

11,3 Milliarden Litern haben sie 2016 so viel Mineral- und Heilwasser abgefüllt wie nie zuvor. Das sind 0,8 Prozent mehr als noch 2015. Größter Gewinner mit einem Plus von fast zehn Prozent ist Mineralwasser ohne Kohlensäure.

Eine positive Bilanz ihrer mineralwasseraffinen Marken zieht auch die Bad Vilbeler Hassia-Gruppe. Der Absatz von Rosbacher und Elisabethen Quelle liege über dem Branchendurchschnitt, wie Hassia-Sprecherin Sibylle Trautmann versicherte. Wie groß er tatsächlich ausgefallen sei, dazu wollte sie sich allerdings auf Nachfrage nicht äußern.

Alles andere als prickelnd dagegen ist laut Hassia die Entwicklung auf dem Süßgetränkemarkt. Bundesweit seien Schorlen im vergangenen Jahr um knapp 15 Prozent, Limonaden um 2,4 Prozent eingebrochen. „Auch wir konnten uns dieser negativen Marktentwicklung nicht entziehen“, gibt Trautmann zu. Die Premium-Saftmarke Rapp’s verzeichnete beispielsweise ein Minus von 1,5 Prozent. Und auch die Marken bizzl und Lichtenauer hatten mit Absatzproblemen zu kämpfen. „Bizzl performte sogar unterdurchschnittlich“, so Trautmann.

Das alles trug dazu bei, dass Hassia neun Millionen Liter weniger verkaufte als noch im Vorjahr. Infolgedessen fiel auch der Umsatz mit 243 Millionen Euro geringer aus als noch 2015 (246 Millionen Euro). Trautmann hat dafür folgende Erklärung: „Die Verbraucher sind kritischer geworden und meiden zunehmend Getränke, denen Zucker zugesetzt wurde.“ Deshalb habe Hassia Mineralquellen nun in die Marke Elisabethen Quelle investiert und zum ersten Januar das neue Produktkonzept „Pur & Fruchtig“ auf den Markt gebracht. Es enthalte nur die vier natürlichen Zutaten Mineralwasser, fermentierter Fruchtsaft, Zucker und Kohlensäure. Auf Aromen, Stabilisatoren, Antioxidationsmittel, Säuerungs- und Süßungsmittel werde bewusst verzichtet.

Heilwasser ist Gewinner

Zurück zum Mineralwassermarkt: Die bundesweit beliebteste Mineralwasser-Sorte war im Vorjahr mit einem Absatz von 4,9 Milliarden Litern Mineralwasser mit wenig Kohlensäure, gefolgt von klassischem Sprudel (4,4 Milliarden Liter). Mineralwasser ohne Kohlensäure erzielte erstmals ein Abfüllvolumen von 1,7 Milliarden Litern – das entspricht einem Zuwachs von knapp zehn Prozent. Zu den Gewinnern zählte auch Heilwasser mit einem Abfüllvolumen von 83 Millionen Litern.

Die insgesamt positive Bilanz der deutschen Mineralbrunnen sei für den Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) Ausdruck eines anhaltenden Trends: „Die Menschen in Deutschland legen mehr Wert auf eine ausgewogene und natürliche Ernährung“, sagt VDM-Geschäftsführer Udo Kremer. Und es gibt einen weiteren Grund für das positive Branchenergebnis: der warme Spätsommer. „Der Absatz von Mineralwasser im September lag dank Rekordtemperaturen um

20 Prozent höher als im September des Vorjahres“, so Kremer.

Die Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH kann ebenfalls auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken . Die Premium-Mineralwassermarke Staatlich Fachingen verzeichnete insgesamt ein Wachstum von 6,9 Prozent: Dabei ging es für Staatlich Fachingen Still und Medium nahezu im Gleichschritt nach oben. Das Unternehmen konnte laut eigener Aussage neue und jüngere Konsumenten dazugewinnen.

In diesem Jahr will der Betrieb aus Fachingen an der Lahn übrigens die Qualitätssicherung optimieren. In diesem Zusammenhang ist die Montage einer neuen Glas-Mehrweganlage mit einer Stundenleistung von 36 000 Flaschen im Zweischichtbetrieb geplant.