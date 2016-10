Autohersteller in Verlustzone: Rote Zahlen: Dämpfer für Opel

Während die Konzernmutter General Motors Rekordgewinne vermeldet, ist die deutsche Tochter Opel wieder in die Verlustzone gefahren. Doch das hat nachvollziehbare Gründe.

Es ist ein Dämpfer mit Ansage: Der Autohersteller Opel schreibt nach einem kurzen Frühlings-Hoch wieder rote Zahlen. Schuld daran ist weder das Salär für Opels Markengesicht Jürgen Klopp noch der Erwerb der Namensrechte an der Fußball-Arena von Mainz05. Die Briten haben Opel das Jahr verhagelt. Mit ihrem Brexit haben die Inselbewohner nicht nur die Europäische Union beschädigt, sondern auch ihre Landeswährung extrem geschwächt. Die erste konkrete Reaktion auf den EU-Austritt ist eine Talfahrt des Pfunds. Mit gravierenden Folgen für die Europatochter von GM: Großbritannien ist der größte Einzelmarkt für Opel/Vauxhall in Europa. Dort wird die Marke Vauxhall produziert und verkauft. Die schwächelnde Währung hat nun das Ergebnis von GM Europe verhagelt. Es seien Sonderkosten in Höhe von 100 Millionen Dollar angefallen. Insgesamt hat das Europageschäft des weltweit drittgrößten Autobauers von April bis Ende Juni einen Verlust von 142 Millionen Euro eingefahren.

Dabei lesen sich die übrigen Kennzahlen prächtig: Knapp 900 000 Autos der Marken Opel und Vauxhall wurden in den ersten neun Monaten in Europa verkauft. Eine Steigerung um über fünf Prozent. Auch der Umsatz ist um 300 Millionen auf rund 14,3 Milliarden Dollar geklettert. Doch der negative Wechselkurseffekt – das britische Pfund hat gegenüber dem US-Dollar und dem Euro kräftig an Wert verloren – trübt die bisherigen Erfolge.

Frühlingsgefühle

2016 sollte nach den Plänen von Unternehmenschef Karl-Thomas Neumann das Jahr der Ergebniswende sein. Bis zum Sommer sah es auch sehr gut aus. Die Zielmarken wurden allesamt erreicht. Corsa und Astra verkaufen sich glänzend. Der Mokka ist europaweit hervorragend eingeschlagen. Es lief wie geschmiert für die Marke mit dem Blitz: 137 Millionen Dollar Gewinn glänzten unterm Strich bei der Abrechnung des Frühling-Quartals. Der 23. Juni hat alles verändert, der Tag der britischen Volksabstimmung über den Austritt aus der Europäischen Union.

Nach drei Quartalen steht in den Büchern für Opel/Vauxhall ein Minus von elf Millionen Dollar. Die Belastungen werden nach Einschätzung von Vorstandschef Neumann zum Jahresende aber noch zunehmen. Bis zu 300 Millionen Euro an Sonderkosten können demnach noch anfallen. Damit dürfte die kleine Hoffnung auf das Überschreiten der Gewinnschwelle im Gesamtjahr 2016 wohl dahin sein. Es wäre der erste Jahresgewinn seit 1999. Das sei eine „sehr, sehr große Herausforderung“, sagte GM-Finanzchef Chuck Stevens. Im Juli hatte der Finanzchef Einsparungen angekündigt. An den Opel-Standorten Rüsselsheim und Eisenach kommt es bereits zu Kurzarbeit. Weitere Sparpläne sind nicht bekannt. Opel-Chef Neumann sieht jedoch keinen Grund für Trübsal. „Dies ist das beste Neunmonats-Resultat seit 16 Jahren – obwohl die Folgen des Brexit-Votums im Vereinigten Königreich unser Ergebnis im dritten Quartal belastet haben“, kommentiert er selbstbewusst. Er sieht den Rüsselsheimer Autohersteller nach erfolgreichem Jahresstart und dem erreichten Ergebnis für die ersten neun Monate auf dem richtigen Weg. „Diesen Kurs gilt es beizubehalten.“ Neumann gibt sich kämpferisch, verspricht eine Fortsetzung der Modelloffensive und setzt große Hoffnungen auf sein brandneues Elektroauto Ampera-e, das im Frühjahr 2017 auf den Markt kommen wird. „Die Zukunft ist zweifelsohne elektrisch. Mit dem Ampera-e zeigen wir gleichermaßen unsere Innovationsfähigkeit und Technologieführerschaft.“

Geliebte Pick-ups

Trotz der roten Zahlen im Europageschäft fährt die Konzernmutter GM weiter auf der Erfolgsspur. Im Sommer-Quartal gelang es, den Gewinn auf 2,8 Milliarden Dollar zu verdoppeln. Der Umsatz stieg um zehn Prozent auf 42,8 Milliarden Dollar – ein neuer Bestwert. Insgesamt 2,4 Millionen Fahrzeuge setzte GM in diesem Zeitraum ab. Dabei profitierte der Konzern mit Marken wie GMC, Chevrolet, Buick oder Cadillac vor allem von der Kauflust der nordamerikanischen Kundschaft auf große Pick-ups und SUV. Zudem legte der Absatz im weltgrößten Automarkt China zuletzt deutlich zu.