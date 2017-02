Jahresziel verpasst: Rückschlag für Opel: Autobauer fährt auch 2016 Verluste ein

Lang, lang ist’s her: Den letzten Jahresgewinn hat der Autobauer Opel 1999 eingefahren. Vor einem Jahr hatte Opel-Chef Karl-Thomas Neumann die Hoffnung verbreitet, dass die verlustreiche Zeit endlich vorüber gehen könnte. Daraus ist nichts geworden. Die amerikanische Muttergesellschaft der beiden Europa-Marken Opel und Vauxhall wartet weiter händeringend auf die Ergebniswende. Doch angesichts des rekordverdächtigen Gewinns von General Motors von über 12 Milliarden Dollar fällt der von 813 auf 257 Millionen Dollar geschrumpfte Verlust bei GM Europe nicht weiter ins Gewicht.

Kommentar: Neumann muss liefern Bisher hat der GM-Mutterkonzern seine Europatöchter an der langen Leine geführt. Die Geduld könnte bald aufgebraucht sein. Ein Kommentar von Michael Balk. clearing

Im GM-Hauptquartier in Detroit hatte es seit Amtsantritt der Konzernchefin Mary Barra keine kritischen Stimmen gegenüber dem Europa-Ableger mehr gegeben. Ganz im Gegenteil, durch den Rückzug der GM-Marke Chevrolet hatte Barra klargemacht, dass sie auf dem europäischen Automarkt voll und ganz auf die deutsche Marke Opel und die britische Schwestermarke Vauxhall baut und Investitionen in Milliardenhöhe in den kommenden Jahren in Aussicht gestellt.

2018 profitabel

„Wir haben unser Ergebnis im Jahr 2016 gegenüber 2015 um rund 600 Millionen Dollar verbessert“, versuchte Opel-Vorstandschef Karl-Thomas Neumann dem neuerlichen Verlust etwas Gutes abzugewinnen. „Unser Kurs stimmt: Ohne das Brexit-Votum und den Absturz des britischen Pfunds hätten wir ein positives Jahresergebnis erzielt“, erklärte er gestern. Damit hat sich seine Befürchtung aus dem Sommer bewahrheitet, dass das unerwartete Brexit-Votum der Briten dem hessischen Automobilhersteller das Jahresergebnis empfindlich verhageln könnte. Dass es sich um „das beste Jahresergebnis seit zehn Jahren“ handelt, dürfte Neumann kaum trösten.

Info: Sieben neue Modelle Opel befindet sich in der größten Produktoffensive der Unternehmensgeschichte: Von 2016 bis 2020 bringt die Marke 29 neue Modelle auf den Markt. clearing

Der US-Autobauer peilt nun an, im nächsten Jahr in Europa die Gewinnschwelle zu erreichen. Allerdings bleibt die Prognose vage. Man werde alles tun, um dies 2018 zu erreichen, sagte GM-Finanzvorstand Chuck Stevens.

Für Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Center Automotive Research der Universität Duisburg-Essen kommt dieser neuerliche „Rückschlag für Opel“ nicht überraschend. Er prangert vor allem die hohe Quote an Eigenzulassungen an. 43 Prozent der Opel-Neuzulassungen in Deutschland seien vom Hersteller oder den Opel-Händlern vorgenommen worden, sagte Dudenhöffer im Gespräch mit dieser Zeitung. „Das macht jede Marge kaputt.“ Die Begründung von Opel-Chef Neumann, die Schwäche des britischen Pfund sei für die Verluste verantwortlich, hält Dudenhöffer für nicht stichhaltig. Als Beleg nennt er die positive Entwicklung des Konkurrenten Ford, der es geschafft hat im Europageschäft einen Milliardengewinn einzufahren.

Produktpalette krankt

Opel habe viel Geld in Werbung investiert, mit Jürgen Klopp einen sympathischen aber wohl auch teuren Markenbotschafter gewonnen. Leider sei die Produktpalette nicht mit gleicher Intensität weiterentwickelt worden. So vermisst der Auto-Professor bei Opel größere Fahrzeuge wie etwa die boomenden SUVs, die besonders viel Profit abwerfen.

Der Rüsselsheimer Autobauer hat trotz der enttäuschenden Ergebnisentwicklung in Europa so viele Fahrzeuge verkauft wie seit 2011 nicht mehr. 1,162 Millionen Stück setzte die deutsche Traditionsmarke gemeinsam mit ihrer britischen Schwestermarke Vauxhall ab. Das waren etwa 46 000 mehr als ein Jahr zuvor. Als Bestseller erwiesen sich zudem der Mokka und der Corsa. Insgesamt blieb der Marktanteil von Opel/Vauxhall am europäischen Markt nahezu unverändert bei 6,0 Prozent.