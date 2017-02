Billigflieger will weitere Flieger in Frankfurt stationieren: Ryanair: O’Leary legt in Frankfurt nach

Als Ryanair im vergangenen Herbst den Start am größten deutschen Drehkreuz bekannt gab, überließ Unternehmenschef Michael O’Leary den Auftritt noch seinen Vorstandskollegen. Am Dienstag reiste er nun persönlich nach Frankfurt – und legte auch verbal ordentlich nach.

Eigentlich wollte Michael O’Leary aufhören den Clown und Provokateur zu spielen. Schließlich ist Ryanair seit längerem dabei, das schlechte Image der Vergangenheit abzulegen, sich kundenfreundlicher zu geben – auch um mehr Geschäftsreisende an Bord zu locken. Aber an diesem Dienstagvormittag erleben die Journalisten am Frankfurter Flughafen wieder den alten O’Leary, das Enfant terrible der Luftfahrt. Den O’Leary, der über Behörden und Politiker schimpft und sich über Wettbewerber mokiert.

Große Klappe

Die Lufthansa-Tochter Eurowings eine Bedrohung? „Die Vorstandsetage der Lufthansa ist doch der einzige Ort in Europa, an dem man glaubt, dass Eurowings ein Billigflieger ist“, ätzt der Ryanair-Chef. Die Entscheidung des Bundeskartellamtes, der Lufthansa zu erlauben, de facto Air Berlin zu übernehmen? „Ein guter Witz“, so der Ire, „nein, eigentlich, kein guter.“ Die britische Regierung, die meint, dass sie den Flugverkehr zwischen der Insel und Kontinentaleuropa problemlos für die Zeit nach dem Brexit sichern kann? „Völlig ahnungslos“. Nach Ansicht des 55-Jährigen genauso ahnungslos wie selbst ernannte Experten, die die prekären Arbeitsverhältnisse der Ryanair-Piloten anprangern und meinen, Ryanair sei neuerdings unpünktlich. „Alles Unsinn“, so der ehemalige Wirtschaftsprüfer, der schon seit 1994 an der Spitze von Ryanair steht und aus einer Regionalfluggesellschaft Europas größten Luftfahrt-Konzern gemacht hat – zumindest gemessen an der Zahl der Passagiere haben die Iren die Lufthansa überholt. 117 Millionen Menschen haben sie 2016 kreuz und quer durch Europa geflogen; der Lufthansa-Konzern kam weltweit auf knapp 110 Millionen.

Und Wachstum bleibt für O’Leary oberstes Gebot. 293 weitere Maschinen erwartet er, zusätzlich zu den 371 blau und gelb lackierten Fliegern, die schon für Ryanair unterwegs sind. „Wir bekommen jedes Jahr 50 neue Flieger geliefert, davon werden wir wohl zehn in Deutschland stationieren“, kündigt O’Leary an, der den Marktanteil der irischen Airline hierzulande von derzeit sieben bis spätestens 2020 auf 20 Prozent erhöhen will.

Sieben dieser Flieger sollen vom kommenden Oktober an am Frankfurter Flughafen stationiert werden und damit auch am Heimatflughafen der Lufthansa ein schnelles Wachstum markieren. Um das zu verkünden, ist O’Leary an diesem Dienstag mit dem eigenen Jet nach Frankfurt geflogen – vier Wochen, bevor der erste reguläre Ryanair-Flieger in Frankfurt startet. Die Iren hatten im November völlig überraschend bekanntgegeben, von Ende März an erstmals Deutschlands größten Flughafen ansteuern zu wollen – mit zwei Jets, die regelmäßig zu den Sonnenzielen Mallorca, Alicante, Malaga und Faro fliegen. Nun sollen zum Winterflugplan weitere fünf Flieger in Frankfurt zum Einsatz kommen, die Zahl der Strecken soll von vier auf 24 steigen. Darunter auch für Firmenkunden wichtige Ziele wie London, Madrid, Barcelona oder Mailand. „Wir wollen mehr und mehr Geschäftsleute befördern“, betonte O’Leary, der nach eigener Aussage davon ausgeht, in den sieben Fliegern mehr als 2,3 Millionen Kunden im Jahr zu befördern. 2016 waren insgesamt 60,8 Millionen Menschen vom und zum Frankfurter Flughafen geflogen.

„Ein Pickel auf der Bestie“

Dass Ryanair nun überhaupt Frankfurt ansteuert, ist auf die höheren Gebührenrabatte zurückzuführen, die die Fraport AG zu Jahresbeginn für neue Verbindungen eingeführt hat und von denen Ryanair wie auch andere Anbieter drei Jahre lang profitiert. „Aber eine große Nummer werden wir in Frankfurt trotzdem nie werden“, sagt O’Leary. Mehr als 20 Flugzeuge für maximal zehn Millionen Passagiere werde Ryanair deshalb nicht in Frankfurt stationieren. Wachsen werde Ryanair besonders in Berlin, Hamburg und Stuttgart. „In Frankfurt werden wir nicht mehr als ein Pickel auf der Bestie namens Lufthansa sein“, scherzt der Ryanair-Chef. Mit der Ankündigung von Lufthansa-Chef Carsten Spohr, 2018 Eurowings in Frankfurt gegen Ryanair in Stellung zu bringen, hat diese Zurückhaltung laut O’Leary aber nichts zu tun. „Der Frankfurter Flughafen ist trotz der Rabatte einfach immer noch zu teuer“, so der Ire. Er freue sich schon, Eurowings in Frankfurt begrüßen zu können. „Dann werden auch die Passagiere hier stärker auf die Preise achten, und dann wird das passieren, was an allen Flughäfen passiert: Lufthansa verliert Kunden an Eurowings und Eurowings verliert Kunden an Ryanair.“

Kommentar: Machtkampf