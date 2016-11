Schäuble kritisiert Ackermann in Bonus-Debatte

Arbeitsgericht soll entscheiden Lufthansa will Piloten-Streik vor Gericht stoppen

Frankfurt. Die Lufthansa will den für Mittwoch angkündigten Pilotenstreik in letzter Minute mittels einstweiliger Verfügung stoppen. Arbeitsgericht Frankfurt verhandelt Lufthansa-Klage um 15 Uhr. Gibt das Gericht dem nicht statt, fallen am Mittwoch fast 900 Flüge aus. mehr