Schenker-Chef griff Taxifahrer an

Der Chef der Bahn-Tochter DB Schenker, Jochen Thewes, will möglicherweise mit juristischen Mitteln gegen eine in Singapur drohende Haftstrafe vorgehen. Der Manager habe sich Rechtsmittel vorbehalten. Die Prüfung, ob er Berufung einlegen werde, sei noch nicht abgeschlossen, teilte das Unternehmen mit.

Thewes wurde nach einer Attacke auf einen Taxifahrer von einem Gericht in Singapur zu einer Geldstrafe von 650 Euro und einer Haftstrafe von 14 Tagen verurteilt. Laut Gerichtsunterlagen, soll der Manager in den frühen Morgenstunden des 24. September 2015 betrunken den Taxifahrer angepöbelt und dessen Taxi demoliert haben, weil der ihn nicht mitnehmen wollte. Eine Überwachungskamera habe den Vorfall festgehalten. Der Taxifahrer sagte nach den Unterlagen zudem aus, Thewes habe ihn ins Gesicht geschlagen. Das blieb aber umstritten.

Der Manager sagte vor Gericht, er habe keine Erinnerung an die Vorfälle. Thewes beteuerte, den Vorfall zu bereuen. Er habe sich umfassend entschuldigt, hieß es. Nachdem der Manager am Wochenende an einem „Tag der offenen Tür“ in Essen teilgenommen hat, ist er nun wieder zu einer lange geplanten Dienstreise in den USA unterwegs.

Bereits zuvor hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass Thewes die Schadenersatzforderungen mittlerweile in vollem Umfang privat reguliert habe. Eine mögliche Berufung müsste bis zum 28. September eingereicht werden, wie ein Anwalt erläuterte.

(dpa)