Deutscher Pkw-Markt: Schlechter Jahresstart für Opel – Debakel für VW – Diesel auf Talfahrt

Der positive Trend im deutschen Pkw-Markt setzte sich im Februar fort. Mit 243 602 Pkw-Neuzulassungen blieb der Monat zwar 2,6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Da der Februar im Vorjahr jedoch einen Arbeitstag mehr hatte, erzielte der Februar 2017 ein Plus von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In den ersten beiden Monaten des Jahres wurden damit insgesamt 485 001 Pkw neu zugelassen, ein Plus von 3,5 Prozent, teilte das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg mit.

Die Übernahme des europäischen Autogeschäftes von General Motors durch den französischen Konzern PSA Peugeot Citroën ist zwar noch nicht in trockenen Tüchern. Doch rechnet man die Neuzulassungen der Marken Peugeot, Citroën und Opel zusammen, formiert sich unter dem PSA-Dach die Nummer zwei in Deutschland hinter Volkswagen. Die künftige französisch-deutsche Allianz hat es im Februar auf 26 000 verkaufte Fahrzeuge gebracht, das entspricht einem Marktanteil von knapp elf Prozent. Nur VW kommt mit 17,5 Prozent auf einen höheren Anteil. Audi, Mercedes und BMW rutschten jeweils um einen Platz zurück.

In der Betrachtung der einzelnen Marken hat Opel einen schlechten Jahresstart hingelegt. Während der gesamte Inlandsmarkt um 3,5 Prozent gewachsen ist, haben die Rüsselsheimer 35 303 Pkw und damit 1,1 Prozent weniger abgesetzt. Die künftigen Konzernschwestern Peugeot (+15,7 Prozent) und Citroën (+4,6 Prozent) befinden sich jedoch eindeutig im Aufwind.

Nach den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres heißen die großen Verlierer VW und Volvo. Vor allem der Wolfsburger Krisenkonzern hat im Februar ein regelrechtes Debakel erlebt: Fast 19 Prozent weniger Neuwagen wurden auf dem Heimatmarkt zugelassen. Für Januar und Februar ergibt sich ein Minus auf 7,4 Prozent.

Als einer der großen Gewinner darf sich der Stuttgarter Autobauer Mercedes feiern lassen. Die neuen Modelle schlagen prächtig ein. Die Marke mit dem Stern hat ihren Absatz um über acht Prozent verbessert und hält die Dauerrivalen Audi und BMW damit in Schach.

Wieder auf die Überholspur eingebogen sind auch die beiden koreanischen Automarken Hyundai und Kia mit Zuwächsen von sechs und sieben Prozent. Bei den Japanern holt aktuell Toyota wieder kräftig auf und liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Nissan.

Beim Blick auf die Motoren fällt auf, dass sich die Talfahrt der Diesel beschleunigt. Im Februar fragten Deutschlands Autokäufer über zehn Prozent weniger Dieselfahrzeuge nach. Deren Anteil ist damit auf gut 43 Prozent gesunken. Fahrverbote für ältere Dieselmodelle in Stuttgart, drohende Einschränkungen in München und anderen Großstädten beginnen nun offensichtlich Wirkung zu erzielen. Auf der anderen Seite nimmt der Absatz von Elektroautos langsam aber stetig zu: 1546 E-Autos sowie 5082 Hybridfahrzeuge wurden im Februar neu zugelassen.