Deutsche Bank: Schrille Töne der IT-Chefin Hammonds beschleunigen Sinkflug der Aktie

Beim Thema ,Deutsche Bank‘ macht sich mal wieder Fassungslosigkeit breit – egal ob bei Mitarbeitern, Aktionären, Kunden oder der staunenden Öffentlichkeit. Das einstige deutsche Vorzeige-Finanzinstitut macht mal wieder auf unangenehme Art und Weise von sich reden. Die Quittung folgte auf dem Fuß: Die Aktie des inländischen Branchenprimus, der im europäischen Ranking der größten Banken längst den Anschluss an die Spitze verloren hat, knickte gestern weiter ein und verlor in einem insgesamt freundlichen Marktumfeld rund ein Prozent an Wert. Die magische Zehn-Euro-Marke rückt immer näher. Die Blamage könnte kaum größer sein, ist die HSBC als Europas größte Bank inzwischen fünfmal so viel wert.

Was war geschehen?

Bild-Zoom Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON (picture alliance) Kim Hammonds ist im Vorstand der Deutschen Bank für die IT zuständig. Ihre jüngsten Äußerungen schlagen hohe Wellen.

Die bittere Boni-Pille, die den 97 500 Deutschbankern mit Ausnahme der Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2017 insgesamt zwei Milliarden Euro an Extrazahlungen garantiert, während sich die gebeutelten Aktionäre nach dem dritten Jahresverlust in Folge abermals mit einer Mini-Dividende zufrieden geben müssen, war noch nicht richtig verdaut. Da legte der Finanzvorstand mit der Aussage auf einer Investorenkonferenz in London nach, die Bank rechne im ersten Quartal wegen des starken Euro und höherer Refinanzierungskosten mit Belastungen von rund 450 Millionen Euro im Investmentbanking. 300 Millionen Euro gehen nach seinen Worten auf das Konto des für die Bank derzeit ungünstigen Wechselkurses der Gemeinschaftswährung zum US-Dollar, 150 Millionen Euro kommen durch höhere Kosten bei der Refinanzierung zustande.

Und um die Depression in den Zwillingstürmen der Deutschen Bank noch weiter zu verschärfen, redete sich nach Informationen der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ Vorstandsdame Kim Hammonds auf einer Führungskräftetagung im Taunusörtchen Falkenstein um Kopf und Kragen. Ihre von Teilnehmern als Wut- und Trauerrede bezeichneten Äußerungen sollen ihren Gipfel im Satz gefunden haben: Die Deutsche Bank sei die „most disfunctional company“ , in der sie je gearbeitet habe. Das lässt sich übersetzen als „kaputteste, unfähigste, gestörteste oder unbrauchbarste“ Firma. Im jüngsten „Handelsblatt“-Interview wiederholte die IT-Chefin, die im Bankvorstand als „Chief Operating Officer“ Verantwortung trägt, die Schmähung so allerdings nicht. Es gab aber auch kein Dementi. Die Situation bei der Deutschen Bank sei allerdings „noch komplexer“ als bei ihren früheren Arbeitgebern, „was nicht wirklich erstaunlich ist – schließlich sind wir eine globale Bank in einer schwierigen Transformation. Diese Komplexität verringern wir seit nunmehr drei Jahren – wir kommen dabei gut voran, aber es muss schneller gehen.“

Cryan: Lausige IT

Ihre niederschmetternde Einschätzung der Zustände in der Bank wurde von Beobachtern durchaus auch als eigenes Versagen interpretiert. Denn Vorstandschef John Cryan hatte die hauseigene IT bereits vor Jahren als „lausig“ abqualifiziert. Das zu ändern, war eigentlich der Job der 50-jährigen Amerikanerin, die zuvor bei Ford, Dell und Boeing Karriere gemacht hatte.

Der Arbeitsvertrag Hammonds endet im Sommer des nächsten Jahres. Dass eine Vertragsverlängerung spätestens nach dem Falkensteiner Eklat ausgeschlossen ist, pfeifen nicht nur die Spatzen in der Frankfurter Taunusanlage von den Dächern. Und ein Banker aus der zweiten Reihe wird mit den Worten zitiert: „Warum tritt sie nicht einfach zurück, wenn die Lage wirklich so trist ist?“ Aufsichtsratschef Paul Achleitner wird nun zu entscheiden haben, ob Hammonds im Amt bleiben kann, nachdem ihre Meinung über die Bank öffentlich geworden sei.