Sektkellerei Henkell übernimmt Mehrheit an Freixenet

Ihr Käse ist den Deutschen teuer

Düsseldorf. Für ihren Lieblingskäse greifen die Verbraucher in Deutschland tief in die Tasche. Allein im Lebensmittelhandel und in Drogeriemärkten gaben die Bundesbürger im vergangenen Jahr rund 4,5 Milliarden Euro für Gouda, Emmentaler und Co. aus. mehr