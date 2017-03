Große Sprünge im Tagesverlauf möglich: Shell dreht die Preisschraube

Der Durchschnittspreis für Kraftstoffe ist in diesem Jahr relativ konstant bei rund 1,35 Euro pro Liter geblieben. Dennoch erleben Autofahrer immer wieder Überraschungen an den Zapfsäulen. Bei der Preisgestaltung sind die Mineralölkonzerne trickreich.

Der Spritpreis dümpelt seit Wochen recht konstant auf einem Niveau um 1,30 Euro pro Liter. Gut für den Autofahrer: Die Kosten bleiben überschaubar und die Haushaltskasse wird nicht über Gebühr strapaziert.

Wiederholt hatten die Mineralölkonzerne versucht, an der Preisschraube zu drehen, den Preis aber schnell wieder auf besagtem Niveau einpendeln lassen. Nun aber prescht Shell mit einem Trick vor: Seit Jahresbeginn wurde an den gelbroten Zapfsäulen der Preisunterschied zwischen Super und Super E10 vereinzelt von zwei auf vier Cent angehoben – und wieder auf zwei Cent zurück genommen.

Mittlerweile hat Shell die schleichende Preiserhöhung fast durchgehend umgesetzt. Andere Mineralölkonzerne ziehen nach. Auch die freien Tankstellen jonglieren mit den Preisen, um die Akzeptanz bei den Autofahrern auszuloten.

Mangelnde Akzeptanz

„Die Beobachtung, dass wir E10 billiger und damit den Preisabstand zu Super 95 vergrößert haben, ist korrekt“, bestätigte Shell-Sprecherin Cornelia Wolber auf Anfrage. Aus kartellrechtlichen Gründen werde der Konzern aber keine Auskunft zu Details oder Gründen für die neue Preisstrategie geben. Aral und auch der Bundesverband Freier Tankstellen bft halten sich in dieser Frage bedeckt und waren zu keiner Stellungnahme bereit. Zur Erinnerung: Nach Einführung des sogenannten Bio-Kraftstoff Super E10 im Jahr 2011 wurde Normalbenzin vom Markt genommen. Der Preis zwischen herkömmlichem Superbenzin mit 95 Oktan und Super E10 betrug nach anfänglich identischem Preis zuletzt zwei Cent.

Als Grund für die versteckte Verteuerung sehen Experten die immer noch mangelnde Akzeptanz der Autofahrer gegenüber Super E10. Sechs Jahre nach der Einführung des Biokraftstoffes ist die Akzeptanz bei den Verbrauchern sogar rückläufig.

„Am Anfang sorgten sich Autofahrer in Deutschland, ob ihr Motor den Biokraftstoff verträgt. Es hieß, mehr als drei Millionen Autos seien nicht geeignet“, sagt der Geschäftsführer des Verbraucherinformationsdienstes www.clever-tanken.de, Steffen Bock. „Das massenhafte Motorensterben blieb jedoch aus. Mittlerweile machen Autofahrer deshalb ihre Kraftstoffentscheidung an der Tankstelle vor allem von der Preisdifferenz abhängig.“

Nach wie vor testen die Konzerne vor allem in den Abendstunden mit zum Teil extremen Preisschwankungen den Markt. Für einen Liter Benzin unterscheiden sich auch in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet die Preise um über 20 Cent. Sogar an derselben Tankstelle schwankt der Preis stark.

Die Markttransparenzstelle Kraftstoffe beim Bundeskartellamt hat in ihrem Jahresbericht 2016 die Preissprünge von 14 750 Tankstellen in Deutschland ausgewertet. Fazit: Zwischen 18 und 20 Uhr sind die Spritpreise am günstigsten.

Grundsätzlich gilt demnach: Vormittags ist auch ein guter Zeitpunkt, um tanken zu fahren. Zur Mittagszeit wird es dann aber wieder teurer nachzufüllen. Vermutlich weil manche Berufstätige in ihrer Mittagspause auch zum Tanken fahren. Nach dem Mittags-Hoch fallen die Sprit-Preise wieder bis zum Abend.

Was geschieht an Ostern?

Nachts sind die Spritpreise dann am höchsten. Das Kartellamt hat auch keine wesentlichen Unterschiede mehr zwischen einzelnen Wochentagen herausgefunden. Was überrascht: Selbst an Feiertagen – also Ostern oder Pfingsten etwa – sei der Sprit nicht mehr auffällig teurer, was in früheren Erhebungen noch der Fall war. Man darf gespannt sein, ob sich dieser Trend auch Ostern 2017 fortsetzt.

„Die Tankstellen stehen untereinander in hartem Wettbewerb. Da Autofahrer selbst bei kleinen Preisdifferenzen zwischen unterschiedlichen Tankstellen zumeist die Station mit den niedrigsten Preisen anfahren, beobachten die einzelnen Tankstellen das Verhalten ihrer benachbarten Mitbewerber genau“, begründet Shell-Sprecherin Wolber die Unterschiede.

Bei Preissenkungen von benachbarten Tankstellen ziehen die Pächter in der Regel so schnell wie möglich nach, um keine Kunden zu verlieren. „Sobald dann einer der Marktteilnehmer unter dem Druck seiner Einstandspreise die Preise nach oben korrigiert, zieht der Wettbewerb in der Regel nach“, erklärt Wolber den Mechanismus. „Nach einer solchen Erhöhung bröckeln die Preise allerdings in Cent-Schritten auch schnell wieder ab. Die Kraftstoffpreise sind somit ständig in Bewegung.“