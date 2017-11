Kraftwerksbau: Siemens baut 6900 Stellen ab

Der Elektrokonzern Siemens will wegen schlechter Geschäfte in der Kraftwerks- und Antriebstechnik weltweit rund 6900 Jobs streichen, etwa die Hälfte davon in Deutschland. Zwei Standorte im sächsischen Görlitz und in Leipzig mit zusammen 920 Arbeitsplätzen sollen sicher geschlossen werden. Stark bedroht ist auch Offenbach, wo 700 Beschäftigte Kraftwerke planen und bauen. Dieser Bereich soll künftig in Erlangen gebündelt werden, neue Stellen wird es dort nach den Siemens-Ankündigungen vom Donnerstag aber sehr wahrscheinlich nicht geben.

Auf betriebsbedingte Kündigungen will Siemens möglichst verzichten – sofern mit den betroffenen Mitarbeitern Einigkeit über „Freiwilligenprogramme“ erzielt werden kann. Das beinhaltet nach den Worten von Personalchefin Janina Kugel unter anderem mögliche Versetzungen an andere Standorte mit besseren Aussichten oder in Beschäftigungsgesellschaften.

Die Geschäfte in den beiden betroffenen Sparten laufen schlecht, vor allem bei den Kraftwerken. „Es brennt lichterloh auf dem Markt“, sagte Kugel bei einer Telefonkonferenz. Die Standorte seien weltweit nicht ausgelastet.

Offenbach gut ausgelastet

Die IG Metall sieht mit der Ankündigung betriebsbedingter Kündigungen und der drohenden Standortschließung ein rote Linie überschritten, die auch gegen gültige Vereinbarungen mit dem Dax-Konzern verstoße. „Für uns ist klar, dass Offenbach dicht gemacht werden soll“, erklärte die Offenbacher Bevollmächtigte Marita Weber. Der Siemens-Gesamtbetriebsrat sprach von einem „Kahlschlag“. „Gegen diese Politik der sozialen Kälte und gesellschaftlichen Verantwortungslosigkeit werden wir uns mit aller Kraft wehren“, kündigte Weber an. Eine Demonstration der Beschäftigten ist für Freitag geplant.

Die Maßnahmen seien besonders schwer verständlich, da die Offenbacher Niederlassung am Kaiserlei derzeit mit einem Großauftrag aus Ägypten sehr gut ausgelastet sei, meinte die Gewerkschafterin. Man werde schnell Alternativen zur „stupiden Plattmacherei“ entwickeln und Vorschläge zur Sicherung des Standorts erarbeiten. Der Frankfurter Bezirkschef der IG Metall, Jörg Köhlinger, wies auf die Folgen für die Region hin und kündigte entschlossenen Protest an. „Offenbach hat in den letzten Jahren über 2 000 Industriearbeitsplätze verloren, unter anderem bei MAN Roland und Areva. Die IG Metall kann und wird die Pläne von Siemens zur Schließung des Standortes nicht kampflos hinnehmen.“

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) kündigte an, für den Standort Offenbach zu kämpfen, der mit seiner zentralen Lage im Rhein-Main-Gebiet einen echten Standortvorteil biete.

Laut Siemens sind in Offenbach 687 Menschen beschäftigt, die IG Metall spricht von mehr als 800 Betroffenen, von denen nur rund 250 Angebote an anderen Standorten erhalten sollten.

Siemens will das Spar- und Streichprogramm in Deutschland nach Möglichkeit bis 2022/23 abschließen. Zum Großteil sind nach Kugels Worten nicht Arbeiter betroffen, sondern Jobs von Ingenieuren, IT-Fachkräften und anderen hoch qualifizierten Spezialisten. Sogar ein Land wie das öl- und gasreiche Saudi-Arabien setze inzwischen auf erneuerbare Energien, berichtete Willi Meixner, der Chef der Kraftwerkssparte. Siemens rechnet deswegen nicht damit, dass sich das Kraftwerksgeschäft wieder erholt. Zu den „freiwilligen“ Angeboten an die Mitarbeiter zählt auch die Versetzung an einen anderen Standort oder die Weiterbildung. Siemens hat laut Personalchefin im Schnitt 1000 freie Stellen in Deutschland anzubieten, im Konzern gebe es 3200 freie Stellen.

