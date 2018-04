Sinkende US-Renditen stützen Dax erneut

Mit Kursgewinnen hat sich der deutsche Aktienmarkt ins Wochenende verabschiedet. Wie schon am Vortag erhielt der Dax Rückenwind von den Anleiherenditen in den USA, diese gingen den zweiten Tag in Folge zurück.

Der deutsche Leitindex stieg schließlich um 0,64 Prozent auf 12.580,87 Punkte. Im Verlauf war er bis auf knapp 12.628 Zähler geklettert. Im Verlauf dieser Woche brachte es der Dax auf einen Gewinn von 0,32 Prozent.

Bei den Nebenwerten fielen die Gewinne bescheidener aus als beim Dax. Der Index der 50 mittelgroßen Werte MDax stieg um 0,28 Prozent auf 25.859,49 Punkte. Der technologielastige TecDax legte um 0,36 Prozent auf 2625,96 Zähler zu.

(dpa)