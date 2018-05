Bankschließfächer: So bewahren Sie Ihre Wertsachen kostengünstig auf

Gold, Schmuck, Münzen, Dokumente – Dinge von hohem Wert gehören in ein Bankschließfach oder einen Tresor. Dabei gilt es, auf potenzielle Schwachstellen zu achten.

Bankenkrise, Eurokrise, Zinskrise: Das Vertrauen von Sparern und Privatanlegern in die Finanzmärkte ist strapaziert. Viele kaufen Gold; viele horten Bargeld. Hinzu kommt die hohe Zahl an Wohnungseinbrüchen, die viele Bürger verunsichert. Die Nachfrage nach Schließfächern ist deshalb stark gestiegen, gleichzeitig hat sich das Filial-Sterben verschärft. Wie knapp sind die freien Kapazitäten? Wie groß ist die Preisspanne? Und wie sieht es mit dem Versicherungsschutz aus?

Sparkassen und Banken: „Die Auslastung liegt aktuell bei rund 70 Prozent“, sagt die Sprecherin der Frankfurter Sparkasse, Julia Droege-Knaup. Das Geldhaus hat an 52 seiner Standorte Schließfachanlagen, insgesamt bietet es 42.000 Fächer. „In der Regel erhält jeder Kunde ein Schließfach, der eines wünscht.“ Am beliebtesten seien die kleinen Fächer. Bei der Frankfurter Volksbank ist die Nachfrage in den vergangenen Jahren „gleich geblieben“. Für Kunden halte man freie Kapazitäten über verschiedene Schließfachgrößen vor, berichtet die Banksprecherin Beate Schumacher. Auch bei der Deutschen Bank ist von einer „stabilen Nachfrage“ die Rede. Grundsätzlich seien genug Schließfächer verfügbar, heißt es.

Voraussetzung: Die große Mehrzahl der Banken und Sparkassen – die Frankfurter Sparkasse gehört zu den Ausnahmen – setzt voraus, dass man bereits Kunde oder Mitglied ist. Häufig ist die Vermietung eines Schließfachs an ein Girokonto geknüpft. Geldhäuser, die Fächer an jedermann vergeben, verlangen von Mietern ohne Konto in vielen Fällen höhere Mietpreise.

Alternative Anbieter: Neben Banken stellen Edelmetallhändler wie Degussa oder Pro Aurum Schließfächer bereit, freie sind jedoch rar. Unter Umständen eine weitere Alternative: Es gibt Pfandleihhäuser, die Tresorfächer oder -boxen vermieten.

Größen und Mietpreise: Schließfach-Angebote lassen sich miteinander nicht so leicht vergleichen. Denn der Preis hängt einmal davon ab, wie groß das Fach ist, und die Fachgrößen sind nicht normiert. Zudem variiert der in der Miete enthaltene Versicherungsschutz. Kleinere Fächer haben Volumen von etwa 3,5 bis zehn Litern. Deren Jahresmiete reicht bei Sparkassen und Banken in der Region von ungefähr 45 bis 90 Euro. Ein Vielfaches kosten Fächer bei Edelmetallhändlern – was unter anderem daran liegt, dass bei ihnen ein hoher Versicherungsschutz eingeschlossen ist.

Versicherung: Diebstahl, Feuer oder Wasser – auch in einem Schließfach sind Wertgegenstände nicht hundertprozentig gegen diese Gefahren geschützt. Zahlreiche Geldinstitute haben in die Miete keinen Versicherungsschutz für Wertsachen von vornherein integriert. Verbraucher sollten dann prüfen, ob ihre Hausratversicherung im Ernstfall einspringt. Wenn nicht, bietet es sich an, eine Police abzuschließen, die die Bank vermittelt. Die Leistungsmerkmale unterscheiden sich teils deutlich. Viele Versicherer schließen den Ersatz von Bargeld aus.

Tresor fürs traute Heim: Miet- und Versicherungskosten für ein Schließfach läppern sich im Laufe der Jahre, wer sich stattdessen einen Haustresor zulegt, spart unter Umständen Geld. Doch nicht jeder Safe ist, wie er sein sollte – sicher. Verbraucher sollten einen Geldschrank nach mehreren Gesichtspunkten abklopfen. Wichtig ist vor allem die Sicherheitsstufe. Das Prüfungsinstitut VdS Schadenverhütung empfiehlt die Stufen „N”, „I” oder „II“. Entscheidend ist darüber hinaus das Verschluss-System. Am sichersten gelten elektronische Code-Schlösser. Die Preise für einen guten Tresor beginnen bei einigen hundert Euro, hinzu kommen die Kosten für den Einbau. Den sollte unbedingt ein Fachmann erledigen.