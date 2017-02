Besteuerungssysteme in EU-Ländern: So schließt die EU Steuerschlupflöcher

„Die EU ist an vorderster Front im Kampf gegen Steuervermeidung.“ Mit diesem Satz brüstete sich ausgerechnet der maltesische Finanzminister Edward Scicluna nach der gestrigen Zusammenkunft mit seinen Amtskollegen in Brüssel. Dass ausgerechnet er sich diesen Erfolg auf die Fahne schreiben will, passte nicht zu dem Besuch, der am Montag in seiner Heimat unterwegs war: Die Abgeordneten des Untersuchungsausschusses um die Enthüllungen der sogenannten Panama Papers trafen in Valletta auf Regierungsvertreter, Beamten der Steuerverwaltung, Nichtregierungsorganisationen, Interessensvertreter und Anwaltskanzleien. Denn der Skandal, in dem es um groß angelegte Steuervermeidungspraktiken mithilfe von Briefkastenfirmen auf Panama ging, hatte einige hochrangige Vertreter des Inselstaats Malta in ein schlechtes Licht gerückt. Mehrere Politiker sowie 45 Vermittler mit maltesischer Basis hatten direkte Verbindungen zu Mossack Fonseca, der Anwaltskanzlei in Panama, die für viele europäische Unternehmen entsprechende Dependancen eingerichtet und verwaltet hatte.

Kommentar: Von wegen Vorkämpfer Wenn es um Steuergerechtigkeit geht, stellt sich die Kommission gerne selbst auf ein Podest. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass ein Untersuchungsausschuss um den als LuxLeaks bekannt gewordenen Skandal über günstige Sätze für multinationale Konzerne in Luxemburg verhindert worden war.

Steuerparadies Madeira

Malta war bereits Thema einer von den Grünen im Europäischen Parlament in Auftrag gegebenen Studie, welche die dort geltenden extrem günstigen Steuersätze thematisierte. Offiziell fordert der Inselstaat einen Satz von 35 Prozent von den Unternehmen. Tatsächlich lassen die dort geltenden Gesetze den Konzernen aber Raum, ihre Abgaben auf fünf Prozent zu drücken. Unterbieten kann das noch Madeira, wie Recherchen des Bayerischen Rundfunks in den vergangenen Tagen enthüllten. Dort kann der Steuersatz in einigen Fällen sogar auf 2,5 Prozent fallen.

Auf Nachfrage des CSU-Abgeordneten Markus Ferber beim für Steuerfragen zuständigen EU-Kommissar Pierre Moscovici, warum die portugiesische Enklave ihr „fragwürdiges Regime“ aufrechterhalten dürfe, erklärte der Franzose: Die derzeit geltenden Regeln seien „konform“ mit EU-Recht – genauer mit einer 1999 gegründeten Gruppe unter den Mitgliedstaaten, die unter dem Namen „Verhaltenskodex“ gemeinsame Regeln zu schaffen versucht. Dabei hatte die EU-Behörde selbst einmal in dem Fall ermittelt, die Untersuchung aber eingestellt, nachdem Lissabon entsprechende Änderungen zugesagt hatte.

Das Lob erteilte sich Scicluna dennoch gerne – hatten die Finanzminister doch gemeinsam ein weiteres Schlupfloch für Unternehmen geschlossen, das im Beamtendeutsch gerne als „hybride Gestaltung“ von Steuerzahlungen umschrieben wird. Hinter dem undurchsichtigen Begriff verbirgt sich die weit verbreitete Praktik, nach der multinationale Konzerne die bestehenden Unterschiede zwischen Steuersystemen der Mitgliedstaaten so für sich nutzen, dass sie am Ende wenig bis gar keine Abgaben an den Fiskus leisten müssen. Mit der gestern erreichten Neuregelung, die allerdings erst 2020 in Kraft treten wird, können diese Umgehungstaktiken immer dann nicht mehr greifen, wenn Drittstaaten involviert sind.

Das ist zwar ein wichtiger Schritt. Doch das eigentliche große Thema auf der Tagesordnung war ein anderes: Schon vor Monaten hatte die Kommission einen Vorschlag für eine schwarze Liste von Steueroasen außerhalb der EU gemacht. Weil Paradiese wie die Bahamas oder Panama aber gar nicht auftauchten, lehnten die EU-Abgeordneten das Papier ab. Die Finanzminister beschlossen gestern, erst bis zum Jahresende eine neue Liste vorzulegen.