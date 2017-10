Neulinge: So wollen Koch-Boxen jetzt die Frankfurter Börse erobern

Selten waren die Chancen für einen erfolgreichen Börsengang so gut wie heute. In der kommenden Woche klopfen drei Börsenneulinge ans Portal der Frankfurter Wertpapierbörse und begehren Einlass. Privatanleger sollten wachsam sein.

Warum so spät und warum so wenige Unternehmen? Die jüngsten Börsengänge von Voltabox und Varta waren spektakulär und haben bewiesen, dass die Anleger hierzulande nach frischer Kost an der Börse gieren. So verzeichneten der Batteriehersteller Varta und der Autozulieferer Voltabox Zeichnungsgewinne von 38,6 bzw. 25 Prozent. „Viel besser geht es nicht mehr“, sind sich die Experten einig.

Gesunder Menschenverstand ist hilfreich „Die deutschen Anleger investieren zu wenig in Aktien“, klagen viele Finanzprofis. Stattdessen werde Erspartes lieber als Cash gehalten. clearing

Die Fakten zeigen auf, warum die Erstnotierungen, im Fachjargon IPO („Initial Public Offering“ oder „Erstes öffentliches Angebot“) genannt, so erfolgreich waren, mit hohen Kursgewinnen glänzten: Die Zinsen sind extrem niedrig. Kursschwankungen als mögliche Gefahrenherde fallen klein aus. Die Bewertungen an den Börsen bewegen sich auf höchstem Niveau. Der deutsche Leitindex Dax hat den 13 000er-Gipfel erklommen und damit ein neues Rekordhoch markiert. Gleichzeitig sind zweistellige Renditen für Anleger schon kurz nach den Neuemissionen erzielbar. Die Wirtschaft brummt. Einzige Sorge aktuell: „Krisen wie der Nordkorea-Konflikt dürfen nicht weiter eskalieren“, betont etwa

Martin Steinbach, Partner bei

der Unternehmensberatung Ernst & Young.

Mynaric

In der kommenden Woche stehen am Frankfurter Börsenparkett drei Börsengänge an. Es sind nicht die ganz großen Namen. Die beiden Schwergewichte aus den Konzerngruppen der Deutschen Bank und von Siemens werden sich erst 2018 aus der Deckung wagen. Kommenden Montag testet zunächst der bayerische Laserspezialist Mynaric, wie glatt das Börsenparkett tatsächlich ist. Das frische Geld fließt ausschließlich dem Unternehmen zu. Altaktionäre geben keine Anteile ab, machen also auch zunächst keine Kasse. Erwartet werden Einnahme von rund 27 Millionen Euro aus dem Anteilsverkauf. Das gesamte Unternehmen wird demnach mit etwa 146 Millionen Euro bewertet.

Hellofresh

Der bekannteste Name unter den Börsengängern ist Hellofresh. Der Lebensmittel-Lieferdienst will am 2. November sein Debüt an der Frankfurter Börse feiern. Das Unternehmen legte die Preisspanne für seine Aktien mit 9 bis 11,50 Euro fest. Die Papiere können bis zum 1. November gezeichnet werden. Insgesamt sollen dem Unternehmen bis zu 357 Millionen Euro zur Finanzierung des Wachstums zufließen. Hellofresh liefert Koch-Boxen nach Hause, in denen die Kunden alle Zutaten finden, um selbst ein Menü zu kochen.

Hellofresh ist nach Delivery Hero das zweite Unternehmen aus dem Reich von Rocket Internet, das sich an die Börse wagt. Vor zwei Jahren hatte das Unternehmen, an dem der Startup-Investor die Mehrheit hält, seine Börsenpläne fürs erste begraben. Anders als beim ersten Versuch sollen die Erlöse aus dem Börsengang allein Hellofresh zufließen.

Befesa

Mit Befesa steht kommende Woche das dritte IPO in den Startlöchern. Das Unternehmen, das Wertstoffe aus der Stahl- und Aluminiumindustrie recycelt, will seine Aktien in einer Preisspanne zwischen 28 und 38 Euro an der Frankfurter Börse platzieren. Die Zeichnungsfrist wird bis zum 2. November laufen. Für Freitag ist der Handelsstart geplant. Das Basisangebot umfasst über 14 Millionen Stammaktien aus dem Bestand des jetzigen Eigentümers, des Finanzinvestors Triton. Das Gesamtvolumen des Angebots beläuft sich auf bis zu 625 Millionen Euro. In der Firma ist der ehemals börsennotierte Schrott-Recycler BUS Berzelius aufgegangen.

„Bei Börsengängen ist gerade viel Bewegung“, sagt Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Union Investment. Was die Pipeline bis Weihnachten noch hergibt, ist allerdings ungewiss. Die ganz großen Kracher stehen erst nächstes Jahr an. Das ist sicher. In der ersten Jahreshälfte werden zwei milliardenschwere Neulinge an der Frankfurter Börse erwartet: Die Deutsche Bank will ihre Vermögensverwaltung Deutsche Asset Management (DAM) auf das Parkett führen. Bei einem Unternehmenswert von acht Milliarden wird mit einem Emissionsvolumen von zwei Milliarden Euro gerechnet. Die DAM gilt als Perle des deutschen Bankenprimus.

Der dickste Brocken dürfte aber die Medizintechnik-Sparte von Siemens werden, die den gewöhnungsbedürftigen Namen „Healthineers“ trägt. Bis zu fünf Milliarden Euro könnten die Münchner dabei einsammeln, schätzen Analysten.

Knorr-Bremse

Eine weitere Milliarden-Emission könnte der Münchner Bremsenhersteller Knorr-Bremse werden. Doch dessen Pläne sind noch vage. „Die Möglichkeit des Börsengangs wird vorrangig geprüft“, ließ der bisherige Eigentümer Heinz Hermann Thiele kürzlich wissen. Eine Entscheidung soll aber bis Jahresende getroffen werden. Investoren reiben sich bereits die Hände.

Der große Run auf die Börse kommt in Deutschland demnach nur mit Verzögerung an.