Softwarefirma Serviceware legt erfolgreiches Börsendebüt hin

Dax nahezu unverändert - Anleger halten sich zurück

Frankfurt/Main. Abwarten lautet am letzten Handelstag der Woche das Motto am deutschen Aktienmarkt. Denn in der kommenden Woche stehen gleich mehrere Termine an, die die Börsenkurse stark bewegen können. Der Dax gab am frühen Nachmittag um 0,21 Prozent auf 12.541,42 Punkte nach. mehr