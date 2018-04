Geldanlage: Sparkassen-Kunden lernen hinzu

Noch immer liegen in Deutschland mehr als 2,3 Billionen Euro auf Sparbüchern, Giro-, Tages- und Festgeldkonten herum – und verlieren dabei Tag für Tag Kaufkraft. Denn wegen der Niedrigzins-Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) gibt’s dort für das Geld kaum Zinsen, die die Inflation von zuletzt 1,6 Prozent wettmachen könnten. Doch immer mehr Bundesbürgern scheint klar zu werden, dass dies schlicht eine Form der Geldverbrennung und keine Form der Geldanlage ist – auch und gerade den Kunden der 386 Sparkassen hierzulande. Um eine ordentliche Rendite auf ihr Erspartes zu erwirtschaften und auch fürs Alter vorzusorgen, wenden sie sich den Kapitalmärkten zu. Das heißt nicht, dass sie nun gleich direkt in Aktien investieren – so weit geht bei allem Erkenntnisgewinn ihre neue Risikobereitschaft nicht. Stattdessen suchen sie verstärkt den sanften Einstieg in die Kapitalanlage: über Fonds. Und wie bei den Volks- und Raiffeisenbanken entscheiden sich dabei auch bei den Sparkassen immer mehr für die Anlage in Fondssparpläne.

Sparpläne boomen

So hat die Frankfurter Dekabank – das zentrale Wertpapierhaus der Sparkassen – im vergangenen Jahr 600 000 Sparpläne an den Mann und die Frau gebracht, wie deren Vorstandschef Michael Rüdiger bei der gestrigen Bilanzvorlage hervorhob. Doppelt so viele wie im Vorjahr. Dabei zahlt nach Aussage der Dekabank jeder Anleger im Schnitt 100 Euro im Monat in seinen Sparplan ein. 100 Euro, mit denen sich der Investor an einem ganzen Bündel von Aktien beteiligen kann. Sie trugen im vergangenen Jahr maßgeblich dazu bei, dass stolze 1,9 Milliarden Euro in die Aktienfonds der Dekabank flossen – davon allein 1,5 Milliarden Euro in den „Deka-DividendenStrategie“, der beim Frankfurter Institut zum größten Wertpapierfonds für Privatanleger avanciert ist. Zugleich beschert jede 100-Euro-Einzahlung der Dekabank Gebühreneinnahmen, die besonders willkommen sind, weil die Margen der Kapitalanlage-Gesellschaften schrumpfen.

Auf 2,1 Millionen Sparpläne kommt die Deka nun insgesamt. Rechnet man die Riester-Produkte und die vermögenswirksamen Leistungen hinzu, sind es sogar 4,1 Millionen. „Inzwischen gewinnen die Sparkassen zwei Drittel ihrer Wertpapier-Neukunden über einen Fondssparplan“, berichtete Rüdiger. Ein Erfolg, den sich der Dekabank-Vorstand auch auf die eigenen Fahnen schreibt: „Wir haben uns in den vergangenen Jahren sehr bemüht, die Wertpapierkultur in die Sparkassen-Welt zu bringen“, so der 53-Jährige. Dazu hatte Deutschlands viertgrößte Kapitalanlage-Gesellschaft nach Allianz Global Investors, DWS und Union Investment unter anderem 200 Vertriebsmitarbeiter eingestellt und in die Sparkassen geschickt.

Die vertreiben zwar auch Fonds anderer Gesellschaften. Gleichwohl spiegelt sich der Erfolg dieser Vertriebsoffensive nicht nur beim ratierlichen Sparen wider: Insgesamt 12,3 Milliarden Euro netto legten die Privatanleger unter den Sparkassen-Kunden 2017 in Fonds und Zertifikate der Dekabank an – nach 7,7 Milliarden Euro im Vorjahr. Dabei erfreuten sich die Immobilienfonds weiterhin sehr großer Beliebtheit: 1,9 Milliarden Euro flossen in diese Anlageklasse.

Zugleich gelang es der Dekabank, auch deutlich mehr Geld von institutionellen Anlegern wie Pensionskassen und Versicherungen zu erhalten: 13,4 Milliarden Euro kamen da unterm Strich zusammen, nach 9,2 Milliarden Euro im Vorjahr.

Macht zusammen 25,7 Milliarden Euro – was nicht nur einem Zuwachs der Nettomittelzuflüsse um 25 Prozent entspricht, sondern auch einen neuen Absatzrekord darstellt. Der lag bislang bei 22,9 Milliarden und stammte noch aus dem Jahr 2000 – der Zeit der Internet-Blase. Einen neuen Bestwert weist die Dekabank nun auch bei dem verwalteten Vermögen aus: Das stieg um zehn Prozent von 257 auf 283 Milliarden Euro, wobei den Angaben nach neun Milliarden Euro Zuwachs auf die gute Wertentwicklung entfallen.

Für dieses Jahr traut sich die Dekabank zu, beide Rekordmarken zu halten oder sogar noch zu erhöhen. In den ersten beiden Monaten des Jahres ist laut Rüdiger der Nettoabsatz deutlich gestiegen: auf 5,6 Milliarden Euro. Und erneut haben die Privatanleger kräftig zu diesem Anstieg beigetragen: Sie investierten im Januar und Februar 2,8 Milliarden Euro netto in Deka-Produkte – eine Milliarde Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Und das trotz der deutlichen Rückgänge an den Aktienmärkten. Auch da scheinen die Sparkassen-Kunden hinzugelernt zu haben – früher flüchteten die Kleinanleger in Phasen tiefer Verunsicherung in Massen. Das „zarte Pflänzchen der Wertpapierkultur“, wie es Rüdiger gerne formuliert, entwickelt sich wohl wirklich gut.

Gewinn steigt

Und so geht die Dekabank – bei der als Teil des öffentlich-rechtlichen Bankensystems das Gemeinnützigkeitsprinzip über einer Gewinnmaximierung steht – davon aus, dass ihr Gewinn 2018 weiter steigen wird. Im vergangenen Jahr kletterte ihr wirtschaftliches Ergebnis von 415 auf 449 Millionen Euro – das entspricht dem langjährigen Durchschnitt. Zu dem Anstieg trug neben Rekordabsatz und Wertzuwachs eine deutlich geringere Risikovorsorge für Kredite bei: Im Vorjahr hatten da notleidende Schiffskredite kräftig ins Kontor geschlagen. Deren Bestand hat das Institut laut Rüdiger „zügig abgebaut“.