Nullzins belastet Erträge: Sparkassen erwarten weniger Gewinn

Die Sparkassen in Hessen sehen sich als „Hort der Stabilität“ in Zeiten großer Unsicherheit. Gerhard Grandke, der Präsident des Sparkassenverbands Hessen-Thüringen, warnte aber am Wochenende vor „gesellschaftlichen Verwerfungen“ durch die Nullzins-Politik der EZB: „Es wird immer deutlicher, dass die Eurozone für eine gemeinsame Währungspolitik zu heterogen ist.“ Für Deutschland fielen die Zinsen zu niedrig aus, für Südeuropa zu hoch.

Auch der Umgang mit den Regeln (des Euro-Stabilitätspakts) zeige, „dass Europa gespalten ist“ – Grandke verwies auf Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi, der gerade erst marode Banken des Landes mit Staatsgeld retten wollte. Allerdings ist die „persönliche Meinung“ des Sparkassen-Funktionärs: Falls durch Milliardenstrafen in den USA „die Deutsche Bank kippen würde, dass auch die Bundesregierung so argumentieren würde wie Renzi“. Auf eine Prognose, wann die Leitzinsen wieder steigen, wollte sich Grandke nicht festlegen lassen: „Aber ich glaube nicht, dass sie für immer bei Null liegen werden.“ Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed hätten auch für die EZB Signalwirkung.

Minus 15 Prozent

Auch in der Gewinnrechnung der 50 Sparkassen in Hessen und Thüringen hinterlassen die Niedrigzinsen immer deutlichere Spuren. Das Betriebsergebnis vor Bewertung werde wegen niedrigerer Zinsüberschüsse im laufenden Jahr vermutlich um 15 Prozent auf 940 Millionen Euro sinken, sagte Grandke. Da sich die Lage in den nächsten Jahren weiter verschärfe, seien die Sparkassen gut beraten, ihre Kapitalpolster zu stärken. Schon bis Juni stieg die Kernkapitalquote von 17,8 auf 18,4 Prozent; dabei lag selbst die schlechteste Sparkasse mit 11,5 Prozent noch über der Deutschen Bank, die besten Institute erreichten fast 30 Prozent.

Der regionale Sparkassen-Präsident zeigte sich „froh, dass die Zeit von Gratiskonten und der Quersubventionierungen vorbei ist“. Der Apparat hinter Konten, Filialen und Geldautomaten koste nun einmal Geld; und wer nun – wie die Deutsche-Bank-Tochter Postbank – wieder Gebühren einführe, habe ein Problem, das den Betroffenen zu erklären. Die Kunden der Sparkassen hingegen wüssten seit jeher, dass Service und Beratung etwas kosten.

Weniger Kreditzusagen

Die Kreditzusagen der Sparkassen gingen im ersten Halbjahr um 0,6 Prozent zurück. Insbesondere bei den Firmenkunden sanken die Darlehenszusagen um 3,3 Prozent, weil sich Unternehmer wegen der politischen und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten mit Investitionen zurückhielten. Bei den Wohnungsbaukrediten an Privatkunden gab es im ersten Quartal ein Plus von 10,2 Prozent, im zweiten Quartal dagegen ein Minus von 11,6 Prozent.

Diesen Einbruch hatten auch andere Sparkassen bundesweit konstatiert und dafür neue Vorschriften für die Vergabe privater Immobiliendarlehen verantwortlich gemacht. Grandke schlug vergleichsweise milde Töne an und nannte Ferientermine, Vorzieheffekte und die Immobilien-Preisentwicklung als weitere Gründe. Er nannte den Einbruch im April eine „Delle“; im Juni hätten die Darlehenszusagen in Hessen das März-Niveau schon fast wieder erreicht. Banken müssen wegen der neuen EU-Regeln, die Ende März in deutsches Recht umgesetzt wurden, die Kreditvergabe vor allem vom perspektivisch verfügbaren Einkommen des Kreditnehmers abhängig machen und weniger vom Wert der finanzierten Immobilie. Aus Sicht der Sparkassen wird dadurch die Kreditvergabe an Senioren und Kunden mit befristeten Arbeitsverträgen erschwert.

Die Einlagen der Kunden sanken im Halbjahr um 0,3 Prozent. Strafzinsen für Privatkunden werde man so lange wie möglich vermeiden. Auch im Wertpapiergeschäft sanken die Umsätze der Sparkassen in Hessen und Thüringen um 20,5 Prozent – vor allem, weil die Verkäufe durch Kunden um 38,5 Prozent einbrachen. Grandke: „Ich glaube, dass das Kundenwertpapiergeschäft unserer Sparkassen im zweiten Halbjahr wieder anziehen wird.“