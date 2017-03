Spekulation über EZB-Zinsschritt drückt Dax ins Minus

Airbnb sammelt eine Milliarde Dollar bei Investoren ein

New York. Der Wohnungsvermittler Airbnb gibt lieber noch einen Anteil an Investoren ab, statt an die Börse zu gehen. Die Firma soll in der Finanzierungsrunde mit 31 Milliarden Dollar bewertet worden sein - trotz der Konflikte mit vielen Städten. mehr