Aktien steigen: Spekulation über Fusion von Deutscher und Commerzbank

Eines immerhin bestätigt John Cryan. Ja, er habe den neuen Commerzbank-Chef Martin Zielke schon getroffen, so der Deutsche-Bank-Chef: „Ich mag ihn.“ Sicherlich nicht kommen wird aber eine Fusion der beiden größten deutschen Banken. „Das Manager Magazin“ hatte ohne Angabe von Quellen berichtet, es habe intern Überlegungen „in einem sehr frühen Stadium“ gegeben, mit der Commerzbank zusammenzugehen – doch klarer könnten die Dementis nicht ausfallen.

Die Deutsche Bank habe genug mit ihrem eigenen Umbau zu tun, stellt Cryan auf der „Handelsblatt-Tagung „Banken im Umbruch“ klar: „Wir wollen die Bank eigentlich kleiner und einfacher machen.“ Zielke meint nur, solche Spekulationen seien „müßig“. Er muss erst einmal seine neue Strategie für die Commerzbank präsentieren, und wie bei der Deutschen Bank dürften Sparmaßnahmen und Stellenstreichungen im Vordergrund stehen. Politisch wäre die Fusion ebenfalls kaum durchsetzbar.

Aktien im Plus

An der Börse sorgte das Thema dennoch für Gesprächsstoff. Die Commerzbank-Aktie legte immerhin 3,38 Prozent zu, die der Deutschen Bank ebenfalls 2,52 Prozent.

Andere Gesprächsthemen für die beiden Manager gäbe es aber genug. Beispielsweise den geplanten Verkauf oder Börsengang der Postbank, die besser zur Commerzbank als zur Deutschen passen würde. Oder die HypoVereinsbank (HVB), deren italienische Mutter in Polen vor dem Ausstieg steht und in ihrer Kapitalnot eventuell auch das deutsche Privatkundengeschäft versilbern könnte. Denn klar ist: „Es gibt in Deutschland zu viele Banken. Wir brauchen Zusammenschlüsse“, so Cryan. Zielke pflichtet ihm fast wortgleich bei: „Ich glaube, wir haben zu viele Banken in Deutschland.“ Früher hätten diese gut verdient, doch das sei vorbei: „Ich gehe nicht davon aus, dass sich daran während meiner Berufslaufbahn noch viel ändern wird. Eine Bank, die erfolgreich sein will, muss wachsen.“ Das geht natürlich auch über Zukäufe.

Ebenso klar ist aber auch: Jeder zeigt beim Thema Konsolidierung auf den anderen. Wegen der Europäischen Zentralbank (EZB), die im Gegensatz zur US-Notenbank Fed noch jahrelang an ihrer Nullzinspolitik festhalten dürfte, stehen die europäischen Institute besonders unter Druck. Doch passiert ist bisher wenig, weder unter deutschen Landesbanken noch über die Staatsgrenzen in Europa hinweg. Die „Kleinstaaterei“ in Europa müsse ein Ende haben, fordert Cryan zwar – doch angesichts des auf nur noch 18,5 Milliarden Euro gesunkenen Börsenwerts seiner Bank wäre er beim Zusammenschluss mit einer ausländischen Großbank in jedem Fall nur Juniorpartner. Auch der Verwaltungsratschef der Schweizer Credit Suisse, Urs Rohner, wiegelt – auf ein Zusammengehen mit der Deutschen Bank angesprochen – ab: „Das ist ein Ding der Unmöglichkeit“. Eine Fusion zwischen Banken dieser Größe würde schon an den Aufsehern scheitern (die keine Banken mögen, die zu groß für eine Pleite sind).

Bei einer nennenswerten Marktbereinigung müssten vor allem die 409 Sparkassen und 1021 Genossenschaftsbanken in Deutschland mitmachen – doch die Sparkassen fühlen sich nicht angesprochen. Deren Verbands-Präsident Georg Fahrenschon kontert: „Ich halte die Forderung nach einer grundlegenden Konsolidierung nicht für sachgerecht. Größer ist automatisch gefährlicher.“ Es sei noch nicht lange her, dass sich große Kreditinstitute zu weit von ihren Kunden entfernt hätten, was „Gift für die Stabilität der Finanzmärkte“ gewesen sei. Die Attacke hindert Fahrenschon freilich nicht daran, mit dem Hauptgeschäftsführer des Privatbanken-Verbandes essen zu gehen. Auch in der Ablehnung der EZB-Nullzinsen ist er sich mit Cryan einig: „Die EZB-Geldpolitik richtet mehr Schaden als Nutzen an. Erfolge sind nicht sichtbar, die Risiken steigen – es wird auf Dauer nicht gutgehen!“

„Was anderes machen“

Dieser Kritik will HVB-Chef Theodor Weimer sich aber nicht anschließen: „Da kann ich große Reden schwingen, aber es wird woanders entschieden. Es hat noch nie etwas gebracht zu jammern.“ Ob er Lust hätte auf Zielkes Job (was nach einer Fusion von Nummer 2 und 3 in Deutschland denkbar wäre)? Die Antwort fällt verblüffend ehrlich aus: „Eigentlich hätte ich Lust, was anderes zu machen als Banking. Spannender ist es, was zu machen an der Schnittstelle zu Nicht-Banken.“ Das könnten sogenannte Fintechs sein oder Schattenbanken, auf jeden Fall „etwas am Anfang der Nahrungskette“.