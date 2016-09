Starker US-Dollar und heißer Sommer trüben H&M-Bilanz

Gute Geschäfte Starker August für Deutschlands Einzelhändler

Wiesbaden. Im Sommermonat August haben die Einzelhändler in Deutschland gute Geschäfte gemacht. Sowohl preisbereinigt (plus 3,7 Prozent) als auch nominal (plus 3,9 Prozent) lagen die Umsätze deutlich über dem Niveau des Vorjahresmonats. mehr