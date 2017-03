Serienproduktion: Startschuss für das neue Opel-Flaggschiff Insignia

Los geht’s: Opel-Chef Karl-Thomas Neumann, Werksleiter Michael Lewald, der stellvertretende Betriebsratsvorsitzender Uwe Baum (von links) und die Rüsselsheimer Mannschaft geben gemeinsam das Startsignal für die Serienproduktion des neuen Opel Insignia. Auch im Jahr der Übernahme durch den französischen PSA-Konzern setzt der Rüsselsheimer Autobauer seine Modelloffensive unvermindert fort.

Im Stammwerk in Rüsselsheim beginnt eine neue Ära: Der erste Opel Insignia Grand Sport, der in Kundenhand übergeben wird, ist am Dienstag offiziell vom Band gelaufen. „Wir haben lange auf diesen Tag hingefiebert. Endlich ist unser neues Flaggschiff da. Heute ist ein bedeutender Tag für Opel und für Rüsselsheim“, sagte der Opel-Chef beim feierlichen Start der Insignia-Serienproduktion der zweiten Generation. „Allein um die Produktion des neuen Flaggschiffs vorzubereiten, haben wir über 500 Millionen Euro investiert.“ Im Scheinwerferlicht stand ein Abalone-weißer Insignia Grand Sport mit 170 PS starkem Zweiliter Diesel-Motor. Neben der Schräghecklimousine sind als weitere Varianten in den nächsten Monaten der Kombi Sports Tourer und ein etwas höhergelegtes Allrad-Modell geplant.

Neumann zeigte sich zuversichtlich, dass die Neuauflage des Opel-Flaggschiffs die Erfolgsgeschichte der Vorgänger-Generation fortschreiben werde. Die erste Insignia-Generation verkaufte sich europaweit insgesamt 940 000 Mal.

Von der Anmutung her ist der neue Insignia der oberen Mittelklasse zuzuordnen. Preislich bleibt er aber Mittelklasse: Das Einsteigermodell kostet moderate 25 590 Euro. Das Top-Modell mit Achtstufenautomatik, einem 2,0-Liter-Turbomotor-Benziner und Allrad in der hochwertigen Ausstattung Innovation wird für gut 44 000 Euro zu haben sein. ba/Foto: Adam