Kurssprung: Startschuss zur Kapitalerhöhung der Deutschen Bank

Am Starttag der Kapitalerhöhung haben die Aktionäre der Deutschen Bank zugegriffen. Der um die Bezugsrechte bereinigte Kurs setzte kurzfristig zum Höhenflug an. Die Börsenprofis sind jedoch geteilter Meinung, ob die Operation geglückt ist. Der eine spricht vom „Befreiungsschlag“, der Frankfurter Analyst Oliver Roth bleibt eher skeptisch.

Der Start der acht Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung der Deutschen Bank scheint geglückt. Die Kapitalmaßnahme schürt bei den Aktionären offenbar eine gewisse Zuversicht. Am ersten Tag der Zeichnungsfrist notierten die Papiere des größten deutschen Geldhauses in der Spitze 16,47 Euro, mehr als sieben Prozent über dem um den Bezugsrechtswert bereinigten Kurs von 15,35 Euro. Die Papiere steuerten damit auf den größten Tagesgewinn des Jahres zu. „Die Leute sehen das als Befreiungsschlag“, sagte ein Aktienexperte in Frankfurt. „Es geht wieder vorwärts.“

Hoher Kursabschlag

Doch diese positive Einschätzung teilen längst nicht alle Aktienstrategen. Oliver Roth, Chefanalyst bei der Frankfurter Oddo Seydler Bank, ist in seinem Urteil sehr vorsichtig. Roth vergleicht die Kapitalmaßnahme der Deutschen Bank angesichts des hohen Kursabschlags von 35 Prozent für die jungen Aktien mit einem Kaiserschnitt: „Das Baby ist auf die Welt gekommen, aber nur unter großen Schmerzen.“ Die Deutsche Bank habe große Schwierigkeiten gehabt, die insgesamt 687 Millionen neue Aktien an den Mann zu bringen. Positiv beurteilt er dabei, dass Deutschlands größte Bank doch noch fähig sei, aus eigener Kraft Eigenkapital einzusammeln.

Aus Finanzkreisen war zu hören, dass die größten Aktionäre Katar, HNA aus China und Blackrock mit zusammen mehr als 15 Prozent der Anteile zwar mitziehen wollen. Einige andere wichtige Investoren seien dagegen noch unentschieden.

Der ehemalige Profifußballer Roth glaubt noch nicht an das Ende der Krise bei der Deutschen Bank. Die vierte Kapitalerhöhung seit 2010 ist in seinen Augen noch nicht die letzte in naher Zukunft. „Bank-Chef John Cryan hat noch jede Menge Arbeit.“

Privatanlegern rät er daher, eher die Bezugsrechte – rechnerischer Wert: 1,85 Euro – zu verkaufen und damit Kasse zu machen, statt die jungen Aktien im Verhältnis 2:1 ins Depot einbuchen zu lassen und Kapital (11,65 Euro je Aktie) nachzuschießen. Auch wenn dadurch der eigene Anteil am Gesamtkuchen geschmälert werde, was im Fachjargon als „Verwässerung“ bezeichnet wird.

Depotbank informiert

Über das Angebot zum Bezug neuer Aktien werden die Aktionäre laut Roth von ihren Depotbanken informiert. Daraufhin müssen die Anleger reagieren und dem Institut mitteilen, ob sie die jungen Papiere beziehen oder die Bezugsrechte versilbern wollen. Diese Transaktion sei für den Privatkunden nicht gebührenpflichtig, so der Börsenprofi. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist am 6. April werden die jungen Aktien dann in den Status von regulären Aktien gewandelt und sind voll dividendenberechtigt.

Deutsche-Bank-Aktien und -Bezugsrechte waren am gestrigen Handelstag gleichermaßen stark gefragt. Bis zum Nachmittag wurden insgesamt 45 Millionen Anteilsscheine und Bezugsrechte an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das ist mehr als der Umsatz der zehn nächstplatzierten Werte auf der Liste der meistgehandelten Werte am deutschen Aktienmarkt. Das Tagesvolumen im Frankfurter Xetra-Handel schoss auf über eine halbe Milliarde Euro in die Höhe.

Die Deutsche Bank will mit der Erhöhung des Grundkapitals um fast 50 Prozent die Debatte um eine zu dünne Kapitaldecke beenden. Mit den acht Milliarden Euro steigt ihre harte Kernkapitalquote von knapp zwölf auf mehr als 14 Prozent.

Die Aktionäre der Deutschen Bank erhalten für jeden ihrer Anteile ein Bezugsrecht, das ebenfalls an der Börse gehandelt wird. Zwei davon berechtigen dazu, bis zum 6. April eine neue Aktie zum Preis von 11,65 Euro zu kaufen. Die Papiere können aber auch über die Börse verkauft werden. Gestern notierten sie in der Spitze bei 2,42 Euro, 27 Prozent mehr als zur Eröffnung.