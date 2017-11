Startschuss zur Tarifrunde: Streit um die Arbeitszeit

Die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie ist gestartet. Es geht auch um mehr Geld. Doch im Mittelpunkt steht diesmal die Arbeitszeit. Beide Tarifparteien fordern eine Flexibilisierung. Doch die konkreten Forderungen könnten gegensätzlicher kaum sein. Eine der spannendsten Metall-Tarifrunden seit langem hat begonnen.

Nach einem kontroversen Auftakt der Tarifgespräche im Dauer-Pilot-Bezirk Baden-Württemberg haben die Verhandlungsdelegationen von IG Metall und Arbeitgeberverband ihre Gespräche auch für die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland aufgenommen. Zum Start der Verhandlungen im Kurfürstlichen Schloss in Mainz gab es wie erwartet keine Annäherung, wie aus Verhandlungskreisen bekannt wurde. Vertreter der Gewerkschaft wie auch der Arbeitgeber betonten vor allem ihre Differenzen in der Arbeitszeitgestaltung. Es zeichnet sich eine konfliktreiche Tarifrunde für die rund 400 000 Beschäftigten in den drei Bundesländern des Tarifbezirks Mitte ab.

Beide Verhandlungsführer rechnen mit langen, schwierigen Verhandlungen. Jörg Köhlinger von der IG Metall sagte: „Ich denke nicht, dass wir vor Ablauf der Friedensfrist fertig sind.“ Die Friedenspflicht endet in der Silvesternacht, ab Neujahr sind dann erste Warnstreiks möglich. Thomas Brunn als Chefverhandler der M+E-Arbeitgeber unterstrich die faire Debatte ohne atmosphärische Störungen. Er wies das Forderungspaket der IG Metall aus Entgelterhöhung plus dem Recht einzelner auf Arbeitszeitverkürzung jedoch als „zukunftsgefährdende Verteuerung der Arbeit am Standort“ zurück.

Damit zeichnet sich eine harte Tarifrunde ab. Mehrere Hundert Metall- und Elektroarbeiter demonstrierten vorher im Schlosshof für ihre Forderungen. Am 6. Dezember werden die Verhandlungen in Darmstadt fortgesetzt.

Die Lohnforderung: Die IG Metall verlangt für die bundesweit in der Branche tätigen 3,9 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt. Das ist den Arbeitgebern zwar deutlich zu viel. Doch angesichts der ausgezeichneten Konjunkturlage in Deutschland ist die Entgeltforderung nicht das große Konfliktthema, wie Brunn bestätigte: „Natürlich dürften angesichts der ordentlichen konjunkturellen Lage die Beschäftigten damit rechnen, dass sie angemessen am Erfolg ihres Unternehmens beteiligt werden.“

IG Metall: Nach Vorstellungen der Gewerkschaft soll künftig jeder Beschäftigte das Anrecht bekommen, seine Arbeitszeit für bis zu zwei Jahre von 35 auf 28 Stunden zu verkürzen und danach in die Vollzeit zurückzukehren. Für bestimmte Gruppen verlangt die IG Metall außerdem einen Teil-Lohnausgleich, zum Beispiel für Schichtarbeiter oder für Beschäftigte, die Kinder erziehen oder Angehörige pflegen. Ohne diesen Ausgleich – die Rede ist von 200 Euro brutto im Monat – könnten sich nicht alle Beschäftigten die zusätzliche Freizeit auch leisten, so die Argumentation.

Arbeitgeber: Flexibilität nach unten wollen die Arbeitgeber nur gewähren, wenn sie die selbst auch nach oben bekommen. Heißt: Firmen wollen ihre Leute auch länger als 35 Stunden beschäftigen dürfen. Immer mehr Betriebe beklagen angesichts knapper Fachkräfte, dass Aufträge liegenblieben oder Entwicklungen sich verzögerten. Konkret fordern die Metallarbeitgeber daher für die Betriebe die Möglichkeit, bei Bedarf die Arbeitszeit mit den Beschäftigten individuell, ohne Mehrkosten und ohne Quotenregelungen auch über 35 Stunden pro Woche hinaus vereinbaren zu können. Viele Beschäftigte hätten den Wunsch nach mehr Geld und wären auch bereit, dafür länger zu arbeiten, sagte Brunn. Das geht zwar auch heute schon, es gibt aber eine Quote, die das nur für 13 Prozent der Beschäftigten erlaubt. Zudem halten die Arbeitgeber die Regeln insgesamt für zu starr, etwa was die Länge des Arbeitstages und die Ruhezeit von elf Stunden zwischen zwei Arbeitstagen angeht. Einen finanziellen Ausgleich für die Verkürzung der Arbeitszeit lehnen sie strikt ab.

Reaktionen: Gewerkschafter Köhlinger reagierte empört auf die Gegenforderungen: „Diese Punkte kann man wie folgt zusammenfassen: Mehr arbeiten für weniger Geld. Das hat nichts mit dem Begriff ,modern‘ zu tun, es wäre stattdessen ein arbeitspolitisches Rollback, das kann ich nicht wirklich ernst nehmen.“

Arbeitgeber-Verhandlungsführer Brunn zeigte sich versöhnlicher: „Wir können über Reduzierung in bestimmten Situationen reden, wenn uns die Öffnung nach oben gelungen ist.“