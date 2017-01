Aktie auf Talfahrt nach US-Vergleich: Takata droht Insolvenz

Die 18-jährige Ashley Parham war das erste Todesopfer. Nur Tage nach ihrem High-School-Abschluss 2009 fuhr sie noch mal zu ihrer alten Schule in Oklahoma City, um den kleinen Bruder vom Football-Training abzuholen. Beim Ausparken stieß sie mit geringer Geschwindigkeit gegen ein parkendes Auto – eigentlich ein harmloser Unfall mit einer Delle als Folge. Aber der Fahrerairbag von Parhams Honda Accord explodierte, Metallteile aus dem Zündmechanismus schossen wie Granatsplitter durch den Wagen und trafen das Mädchen am Hals. Die Ärzte, die im Krankenhaus versuchten, ihr Leben zu retten, dachten an Schusswunden. Parham verblutete.

Honda und der Hersteller des Airbags, der japanische Autozulieferer Takata, einigten sich außergerichtlich mit der Familie auf eine Entschädigung. Doch weitete Honda einen Rückruf von zunächst 4000 Autos auf mehr als 800 000 aus. Und das war nur der Anfang: Bis heute sind mindestens 16 Todesfälle und mehr als 100 Unfälle mit Verletzten durch Takata-Airbags bekannt. Sie zwangen die Branche zur größten Rückrufaktion ihrer Geschichte: Kunden von Takata, darunter die Autobauer Toyota, Honda und Nissan, mussten rund 100 Millionen Fahrzeuge zurückrufen, die meisten davon in den USA. Takata kostete aber auch die deutschen Autobauer mindestens zwei Milliarden Euro. Bei BMW, Daimler, Audi und Volkswagen waren sechs Millionen Wagen betroffen.

Das 1933 gegründete Unternehmen hatte zunächst Reißleinen für Fallschirme hergestellt, später Sicherheitsgurte. 2000 übernahm Takata die Petri AG Aschaffenburg, die 1981 in Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz den ersten Airbag weltweit entwickelt hatte. Durch weitere Übernahmen stieg Takata zu einem der weltweit führenden Airbag-Produzenten auf – auch dank einer Innovation, die die Takata-Airbags bis zu einem Drittel günstiger machte als Konkurrenzprodukte: Die Japaner führten zur Gaserzeugung den Sprengstoff Ammoniumnitrat ein. In den kommenden Jahren, als Airbags auf den meisten Märkten zur gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsausstattung wurden, stieg die Nachfrage rasant; Takata sicherte sich rund ein Fünftel des Weltmarktes. Erst Jahre später stellte sich heraus, dass das Ammoniumnitrat in den Gasgeneratoren nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen geschützt war, weswegen es zu unkontrollierten Explosionen kam.

Milliarden-Vergleich

Die finanziellen Folgen für Takata zeigen sich nun: Mit den US-Behörden konnten die Japaner am 13. Januar eine Einigung erzielen. Wie das US-Justizministerium bekanntgab, soll Takata eine Milliarde Dollar zahlen und sich drei Jahre lang der Aufsicht eines unabhängigen Prüfers unterstellen. Mit der Einigung war ein Schuldgeständnis verbunden, gegen drei langjährige Tataka-Manager wurde Anklage erhoben. Takata-Chef Shigehisa Takada bedauerte „zutiefst die Umstände, die zu dieser Situation geführt haben“. Nach Darstellung des US-Justizministeriums hatten Manager des Unternehmens ab 2000 gefälschte Testberichte an Autohersteller geschickt. Die drohenden Schadenersatz-Zahlungen ließen rasch Gerüchte um eine Insolvenz aufkommen.

Die Aktie verlor gestern an der Börse in Tokio erneut 18 Prozent an Wert und beendete den Handelstag mit dem maximal erlaubten Tagesminus. Bereits am Donnerstag und am Freitag hatte das Papier diese Schwelle erreicht. Binnen einer Woche beliefen sich die Verluste auf 56 Prozent. Gestern konnte der Handel mit Takata-Aktien nicht mehr ordnungsgemäß abgewickelt werden – es gab zu viele Verkaufs-Aufträge. Der Kurs des Papiers konnte erst bei Handelsschluss wieder angezeigt werden. Der Börsenbetreiber Tokyo Stock Exchange kündigte an, das Tageslimit für heute heraufzusetzen – es soll ein Absturz um 160 Yen bzw. 34 Prozent möglich sein.

Hintergrund des Kursverfalls sind auch Medienberichte, wonach zwei mögliche Käufer von Takata für das Unternehmen Gläubigerschutz beantragen und es so sanieren wollen. Bei den Interessenten handelt es sich um Autoliv aus Schweden und ein Konsortium unter Führung des US-Unternehmens Key Safety Systems, das sich in chinesischer Hand befindet. Takata prüft seit mehreren Monaten Übernahmeangebote.

Standort Aschaffenburg

Die Europa-Zentrale von Takata, zuständig für rund 10 000 Beschäftigte auf dem Kontinent, hat ihren Sitz im Rhein-Main-Gebiet, und zwar in Aschaffenburg, wo neben der Verwaltung auch Entwicklung, Lenkrad-Testing und eine Airbus-Produktion ansässig sind. Insgesamt 1700 Mitarbeiter in Deutschland könnten von einer Insolvenz des Mutterkonzerns (43 000 Beschäftigte) betroffen sein.