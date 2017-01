Strategiewechsel beim Ausbau des Glasfasernetzes: Telekom sucht Partner

Trump: Steuern senken und Firmenumzüge nach Mexiko bestrafen

Washington/Mexiko-Stadt. Der neue US-Präsident stellt den Freihandel in Nordamerika in Frage und will Importe aus Mexiko mit Strafzöllen belegen. Das Nachbarland legt sich schon einmal seine Gegenargumente zurecht. Ab Mittwoch wird in Washington verhandelt. mehr