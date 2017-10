Thomas Cook gründet eigene Airline für Mallorca

Dax und MDax erreichen neue Rekordmarken

Frankfurt/Main. Die Rekordjagd an der US-Börse hat dem Dax eine weitere Bestmarke beschert. Der deutsche Leitindex erreichte am Vormittag bei gut 13 094 Punkten den höchsten Stand seiner fast 30-jährigen Geschichte. Zuletzt stand noch ein Plus von 0,72 Prozent auf 13 088,91 Punkte auf der ... mehr