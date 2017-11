Toyota legt im ersten Halbjahr zu

Übernahmepläne von Fortum für Uniper nehmen Fahrt auf

Düsseldorf/Helsinki. Die Übernahme des Kraftwerksbetreibers Uniper nimmt Gestalt an. Am Dienstag legte der finnische Energiekonzern Fortum ein offizielles Angebot vor. Gegen die Pläne gibt es heftigen Widerstand. Völlig in den Hintergrund rückten deshalb die aktuellen Uniper-Quartalszahlen.