ZEW-Studie: Transparenz hilft kaum gegen Steuertricks

Im Jahr 2003 zahlte Apple in Irland immerhin noch ein Prozent Steuern auf seine Gewinne, bis 2014 sank der Steuersatz des iPhone-Herstellers dann auf 0,005 Prozent. „Wenn mein Steuersatz auf 0,005 Prozent sinken würde“, ätzte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, „hätte ich das Gefühl, dass ich meinen Steuerbescheid noch einmal prüfen sollte.“ Die EU-Kommission fordert, dass Apple 13 Milliarden Euro Steuern in Irland nachzahlen muss – doch das Land will das Geld nicht und klagt dagegen. Die aggressiven Strategien multinationaler Konzerne wie Apple, Google oder Amazon zur Minimierung ihrer Steuerlast sind ins Gerede gekommen.

Um mehr Transparenz zu schaffen, wollen die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) und die EU-Kommission eine länderbezogene Berichterstattung einführen – das sogenannte „Country-by-Country Reporting (CbCR)“. Die Konzerne sollen für die einzelnen Länder ihre Umsätze, Gewinne und Steuerzahlungen an alle relevanten Regierungen übermitteln. Die EU geht noch einen Schritt weiter als die OECD und will einen Teil der Daten – darunter Gewinn und Steuern – auch veröffentlichen. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW, Mannheim) hat die Pläne in einer aktuellen Studie untersucht und kommt zum Ergebnis, dass sie sich kaum zur Eindämmung aggressiver Steuerplanung eignen.

Legale Möglichkeiten

Denn in aller Regeln hinterziehen multinationale Großkonzerne keine Steuern, sondern nutzen legale Möglichkeiten, um ihre Steuerlast so gering wie möglich zu halten – zum Beispiel, indem Gewinne in Konzerntöchter und Unternehmenssparten in Ländern mit niedrigen Sätzen verlagert werden. Dagegen hilft keine Information nur an die Regierung, sondern höchstens öffentlicher Druck. Die Namen der aggressivsten Steuervermeider sind ohnehin bekannt.

„Es wäre notwendig, zunächst einmal standardisierte Regeln zur Ermittlung von Unternehmenseinkommen und zur Bewertung von Unternehmensaktiva zu definieren, die für alle Länder gelten“, sagt ZEW-Professor Christoph Spengel, Mitautor der Studie: „Hier hat die EU-Kommission mit der Vorstellung eines Konzepts für eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage bereits einen ersten Schritt getan.“ Allerdings seien veröffentlichte Steuersätze wenig aussagekräftig, wenn man die konzerninternen Verrechnungspreise und die Daten der Vorjahre (also zum Beispiel Verlustvorträge) nicht kenne.

Daher ist Spengel der Meinung, dass die Kosten der Veröffentlichungspflicht den Nutzen übersteigen. Dabei gehe es nicht nur um direkte Kosten der Datenerhebung, sondern auch indirekte Effekte aufgrund der Veröffentlichung sensibler Unternehmensinformationen. Konkurrenten von außerhalb der EU könnten Geschäftsgeheimnisse erfahren, weshalb die Transparenzregeln seiner Ansicht nach nur global einheitlich eingeführt werden sollten. Andernfalls fürchtet der Wissenschaftler ernsthafte Standort-Nachteile für die EU.

Effektiver wäre es laut Studie, wenn die Gesetzgeber Lücken in der nationalen Steuergesetzgebung schließen und geltendes Recht konsequent durchsetzen würden, um so den Konzernen die Gewinnverlagerung in andere Länder zu erschweren.