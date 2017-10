Er war ein echter Selfmade-Millionär, sein Geld machte er als Online-Juwelier. Am vergangenen Freitag ist Alexander Ferch, Begründer der Trauring-Kette „1 2 3 Gold“, bei einem Surfunfall in Spanien im Alter von 64 Jahren gestorben.

Nach Informationen der „Bild“ war Ferch Kitesurfen im spanischen Los Lances. Der Online-Millionär soll beim Aufräumen seines Kite-Schirms von einer Böe erfasst und durch die Luft geschleudert worden sein. Beim Sturz soll er dann mit dem Kopf gegen einen Felsen geprallt sein. Den genauen Hergang des Unglücks ermittelt jetzt die spanische Polizei.

Mit der Erfindung des Trauring-Konfigurators, mit dem man seinen Trauring individuell gestalten kann, hat Ferch die Schmuckwelt revolutioniert. Vor 15 Jahren hatte er gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Cornelia Kohaupt-Ionita das „1 2 3 Gold“-Vertriebskonzept gestartet. Keimzelle des Unternehmens war Friedrichsdorf, später der Firmensitz Bad Homburg. Was als kleines Familienunternehmen begann, wurde schnell zu einem der führenden Trauring-Spezialisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In diesen Ländern arbeitet das Unternehmen mit über 80 Partnern zusammen.

Die Mitarbeiter in der Filiale Bad Homburg sind geschockt. „Er war ein so toller Mensch, hat alle gleich behandelt. Wir können es nicht fassen, es ist ein Alptraum“, so eine Mitarbeiterin. Die Belegschaft erfuhr durch Ferchs Geschäftspartnerin von dessen Tod: „Es fällt uns schwer, uns an den Gedanken zu gewöhnen, ihn nie mehr in die Arme schließen zu können“, heißt es in einer internen Stellungnahme.

In Bad Homburg trat der 64-Jährige im gesellschaftlichen Leben nicht auf. Lob gab es allerdings von allen, die geschäftlich mit ihm zu tun hatten. „Er war ein sehr angenehmer Gesprächspartner, auf dessen Wort immer Verlass war“, sagt Michael Erbe von der Immobiliengesellschaft der Kur- und Kongreß-GmbH, der Vermieterin von „1 2 3 Gold“.

Ferch, passionierter Kitesurfer, reiste immer wieder mit seiner Familie nach Spanien. Er hinterlässt zwei Kinder und drei Enkel.