Trumps Politik drückt weiter auf Laune der Dax-Anleger

Die Unsicherheit über die Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten hat den Börsenhandel in Deutschland erneut ausgebremst. Erste Details zu den Regulierungs- und Steuerplänen unter Donald Trump drückten den Dax am Nachmittag etwas deutlicher ins Minus.

Inzwischen kündigte die Regierung den Rückzug aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP an. Am Ende schloss der Leitindex 0,73 Prozent tiefer bei 11 545,75 Punkten.

Die Euphorie über die vagen Pläne Trumps, die den Aktienmärkten Ende 2016 eine Jahresendrally gebracht hatte, scheint damit zumindest vorerst vorbei zu sein.

Trump gab am Montag erste grobe Hinweise zu den von ihm geplanten Handelsschranken. Den Unternehmen will er den Standort USA mit reduzierten Steuern und abgebauten Regulierungen schmackhaft machen. „Alles, was sie tun müssen, ist zu bleiben”, sagte Trump und drohte andernfalls mit Strafzöllen.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax büßte am Montag 0,34 Prozent auf 22 568,48 Zähler ein. Für die Technologiewerte im TecDax ging es um 0,30 Prozent auf 1830,38 Punkte nach unten.

(dpa)