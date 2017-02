US-Arbeitsmarktdaten reißen Dax aus seiner Lethargie

03.02.2017

In diesen Tagen blicken viele in die USA. Ausnahmsweise spielt US-Präsident Trump am Freitag mal nicht überall die Hauptrolle. An der Frankfurter Börse jedenfalls schauen die Anleger gebannt auf Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt.