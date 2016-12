Standard holt Braas unter sein Dach: US-Dachsysteme-Hersteller übernimmt Oberurseler Traditionskonzern

Die Altgesellschafter von Braas Monier – darunter bekannte Finanzinvestoren wie Apollo, York Capital und TowerBrook – dürften gestern Morgen ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt haben: Zu 25 Euro je Aktie hatten sie im Frühjahr ihre Anteile über insgesamt 39,88 Prozent an Standard Industries verkauft. Damit ebneten sie dem US-Baustoffkonzern den Weg für das Übernahmeangebot, dass dieser der Braas-Führung und den übrigen Aktionären Mitte September vorgelegt hat – ebenfalls zu 25 Euro je Papier. Nun müssen die Finanzinvestoren erleben, dass die anderen Aktionäre des SDax-Konzerns 28,50 Euro je Anteilsschein einstreichen können. Auf diesen Übernahmepreis haben sich jetzt der Verwaltungsrat des Oberurseler Dachziegel-Herstellers und die Führung von Standard in gemeinsamen Gesprächen geeinigt, die dem Vernehmen nach am Wochenende in London stattgefunden haben. „Der Verwaltungsrat von Braas Monier unterstützt das geänderte Angebot voll und wird es den Aktionären einstimmig zur Annahme empfehlen“, teilten Braas und Standard in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Anleger haben nun zunächst bis zum 6. Januar Zeit, um das Angebot anzunehmen.

Rechtsstreit beigelegt

Beigelegt ist damit ein monatelanger Übernahmekampf zwischen Braas und Standard, der zuletzt in einem juristischen Scharmützel mündete. Während die Oberurseler die ursprüngliche Offerte von 25 Euro stets als zu niedrig abgelehnt haben, haben sich die US-Amerikaner geweigert, mehr zu zahlen. Daraufhin hat Braas Anfang Dezember versucht, den Übernahmepreis mittels einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftermitteln um zehn Prozent in die Höhe zu treiben. Dabei sollten Anteilseigner für je zehn Papiere eine neue Aktie geschenkt bekommen – das hätte den Wert des bestehenden Anteilscheins von 25 auf 27,50 Euro erhöht. Darüberhinaus wollte Braas einen Großteil der für dieses Jahr versprochenen Dividende – 57 der 70 Cent pro Aktie – vorab ausschütten, und zwar im Januar. Somit hätte Standard insgesamt 28,13 Euro je Aktie zahlen müssen.

Dagegen wusste sich der US-Konzern zu wehren: Über seine luxemburgische Tochtergesellschaft Marsella erwirkte er im Großherzogtum – wo Braas seinen juristischen Sitz hat – eine einstweilige Verfügung gegen die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftermitteln. Heißt: Bis zur endgültigen Entscheidung der Luxemburger Richter durfte Braas keine Gratis-Aktien mehr verteilen. Nachdem Braas wiederum ein „Eilbegehren“ gegen diese Verfügung eingereicht hatte, wollten die Richter am morgigen Mittwoch ihr Urteil fällen.

Diesem Urteil sind die Kontrahenten mit ihrer außergerichtlichen Einigung nun zuvorgekommen. Im Einzelnen sieht diese Einigung nicht nur vor, dass Standard seine Klage gegen die Kapitalerhöhung zurücknimmt – Standard stockt sein Angebot auch von 25 auf 25,27 Euro je Aktie auf. Braas wiederum erklärt sich bereit, die Zwischendividende von 57 auf 64 Cent je Anteilsschein zu erhöhen. Macht zusammen 28,50 Euro je Papier, wodurch Braas mit 1,12 Milliarden Euro bewertet wird – bzw. rund zwei Milliarden Euro, wenn man Finanzschulden und Pensionsverbindlichkeiten des Unternehmens hinzuzählt.

„Die verbesserte Offerte stellt für unsere Aktionäre einen hervorragenden Wert dar“, stellte Braas-Verwaltungsratschef Pierre-Marie Le Leener fest. Das sehen die Anleger offenbar auch so: Der Kurs der Braas-Aktie, die am Freitag mit 26,35 Euro aus dem Handel gegangen war, schoss nach Bekanntgabe der Fusionsvereinbarung zwar in die Höhe, blieb mit 28,14 Euro aber unter dem neuen Angebotspreis.

Braas-Vorstand bleibt

„Wir haben enormen Respekt für das Management und die Beschäftigten von Braas Monier“, versicherte Standard-Vorstandschef David Winter, „und wir freuen uns darauf, mit ihnen gemeinsam einen neuen Weltmarktführer in unserer Branche zu bilden.“ Laut Winter sollen Braas-Vorstandschef Georg Harasser und dessen Finanzvorstand Matthew Russel im Amt bleiben, „um Stabilität und Kontinuität zu gewährleisten“. Eine ausdrückliche Job-Garantie für die Belegschaft von Braas gab Winter indes nicht. Auch zur künftigen Bedeutung der Oberurseler Verwaltungszentrale, von der aus sowohl die Deutschland-Geschäfte als auch die Auslandsaktivitäten gesteuert werden, wollten weder Standard noch Braas etwas sagen – dazu sei es noch viel zu früh, hieß es unisono. Winter betonte lediglich, dass Standard „die gesetzlichen und vertraglichen Rechte der Arbeitnehmer sowie der Betriebsräte respektieren“ wolle. Braas zählt derzeit rund 7700 Vollzeitbeschäftigte. Davon sind rund 1000 für die deutsche Braas GmbH an 17 Standorten tätig – unter anderem in Heusenstamm und in Mittelheim im Rheingau. In der Oberurseler Zentrale arbeiten 140 Menschen.

Ein ideales Paar

Aber Standard bekräftigte gestern im Gespräch mit dieser Zeitung, dass ein Stellenabbau kein Thema sei. „Wir wollen das Geschäft von Braas Monier weiter ausbauen“, beteuerte eine Standard-Sprecherin. Der US-Konzern sei nicht darauf aus, durch Kostensenkungen Synergien zu erzielen. „Die beiden Unternehmen ergänzen sich sowohl bei der geografischen Präsenz als auch bei den Produktpaletten ideal“, erklärte die Sprecherin. Tatsächlich erlöste Braas zuletzt rund 90 Prozent seines Umsatzes von 1,2 Milliarden Euro in Europa sowie zehn Prozent in Afrika und Asien. Bei Standard Industries stammten laut Sprecherin dagegen 75 Prozent des Umsatzes von umgerechnet 3,4 Milliarden Euro aus den USA. 25 Prozent seiner Erlöse hole Standard nach der Übernahme der dänischen Icopal zwar in Europa rein. Doch biete Standard in Europa vor allem Flachdächer für Gewerbe-Immobilien an. Dagegen sind die Oberurseler der führende System-Anbieter bei Spitzdächern von Wohngebäuden. „Zusammen wären wir der einzige paneuropäische Anbieter, der die gesamte Produktpalette anbietet“, hieß es bei Standard. Davon würden vor allem die Oberurseler profitieren, denn aufgrund des Demografie-bedingten Trends zu Mehrfamilienhäusern steige eher die Nachfrage nach Flachdächern.