US-Kanzlei strebt Anleger-Sammelklage gegen Deutsche Bank an

Dax vor G7-Gipfel im Minus

Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Freitag kurz vor Beginn des G7-Gipfels in Kanada Vorsicht walten lassen. Der Dax verlor 0,35 Prozent auf 12 766,55 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies noch ein Plus von 0,3 Prozent.