Weitere Erhöhungen 2017?: US-Leitzinsen steigen

Zum zweiten Mal seit der Finanzkrise hat die US-Notenbank Fed ihren Leitzins erhöht. Die Federal Reserve hob den Leitzins erstmals seit einem Jahr leicht um 0,25 Prozentpunkte an. Der Leitzins bewegt sich damit künftig in einem Korridor zwischen 0,5 und 0,75 Prozent, wie die Federal Reserve nach der Sitzung ihres Offenmarkt-Ausschusses am Mittwochabend in Washington mitteilte. Die Entscheidung wurde von den derzeit zehn Ausschuss-Mitgliedern einstimmig getroffen.

Das ist die Fed INFO Die Federal Reserve oder kurz Fed ist die Notenbank der USA. Die 1913 vom amerikanischen Kongress gegründete staatliche Organisation leitet die Geldpolitik in den Vereinigten Staaten und kontrolliert clearing

Der Erhöhung – der erst zweiten seit 2006 – könnten laut Fed im kommenden Jahr drei weitere Zinsschritte folgen. Die Märkte hatten nur mit zwei Anhebungen im Jahr 2017 gerechnet. „Wir haben deutliche Fortschritte hin zu unserem Ziel der Maximalbeschäftigung und einer Inflation von zwei Prozent gemacht“, sagte Fed-Chefin Janet Yellen

Die Fed setzt damit ihren Kurs fort, die Geldpolitik nach der Finanzkrise zu normalisieren. Vorausgegangen waren Jahre des ultralockeren Liquiditätsflusses, mit dem Ziel, den stotternden Konjunkturmotor auf Laufen zu halten. Yellen sieht den Leitzins am Ende des Jahres 2017 bei 1,4 Prozent, bei 2,1 Prozent Ende 2018 und bei 2,9 Prozent am Ende des folgenden Jahres. Die Frage, ob der etwas schnellere Normalisierungskurs auch eine Folge des Wahlsieges von Donald Trump sein könnte, beantwortete sie nicht.

Die wichtigsten Fragen zur US-Notenbankpolitik:

Warum ist eine Zinserhöhung überhaupt notwendig?

Wenn die Finanzmärkte mit billigem Geld überschwemmt werden, kann es zur Bildung gefährlicher Blasen kommen – etwa auf dem Immobilienmarkt. Platzen diese Blasen, hat das zumeist katastrophale Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft. Das will die Notenbank verhindern. Sie muss aber auch versuchen, den richtigen Moment zu erwischen. Zieht die Inflation zu stark an, bevor die Zinsschraube weiter festgedreht wird, kann es zu spät sein. Ein zu frühes Eingreifen kann aber auch die sich erholende Wirtschaft abwürgen.

Hat die Zentralbank so viel Macht, dass eine kleine Stellschraube die riesige US-Volkswirtschaft beeinflusst?

Darüber streiten sich die Experten. Jerry Jordan, früher Chef der Zentralbank des US-Bundesstaates Ohio in Cleveland, bestreitet das. Die Erhöhung des Leitzinses werde keine Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben. „Sie stellt lediglich einen Transfer von Steuergeldern hin zu Banken und Großinvestoren dar“, sagt Jordan. Tatsächlich bedeutet die Zinserhöhung, dass der Staat mehr Zinsen auf das Geld zahlen muss, das Anleger wie Banken oder Fonds bei ihm gelagert haben.

Welche Auswirkungen sind konkret zu erwarten, sollte die Fed die Zinsen anheben?

Der ohnehin schon starke Dollar könnte noch stärker werden – etwa im Vergleich zum Euro oder zum japanischen Yen. Das verteuert für Bürger der Eurozone das Einkaufen in den USA. Das gilt sowohl für private Weihnachtstouristen in New York oder Urlauber in Florida als auch für Firmen, die Produkte amerikanischer Firmen ordern – von den Flugzeugen des Herstellers Boeing bis zum Whiskey aus Kentucky.

Was bedeutet es für das Ausland?

Vor allem Entwicklungsländer, in denen Staatshaushalte und Privatunternehmen hohe Schuldenberge in US-Dollar halten, könnten Probleme bekommen. Diese Schulden werden – umgerechnet in die jeweilige Landeswährung – durch einen stärker werdenden Dollar plötzlich noch größer. Allerdings hatten diese Länder auch sehr viel Zeit, sich auf die Situation vorzubereiten. Die jüngste Zinserhöhung in den USA liegt bereits ein Jahr zurück.

Wird Europa nachziehen?

Europa und die Europäische Zentralbank (EZB) sind noch nicht so weit. Anders als in den USA sind die Voraussetzungen – nämlich ein stabiler Arbeitsmarkt und eine anziehende Inflation – noch nicht überall in der Eurozone gegeben. Die EZB hat erst vorige Woche den Geldhahn noch einmal kräftig aufgedreht und weitere milliardenschwere Anleihekäufe bis Ende kommenden Jahres angekündigt. Das signalisiert neben den geringen Inflationserwartungen, dass die ultra-niedrigen Zinsen in der Eurozone noch sehr lange anhalten werden. Allerdings gab es auch aus Frankfurt erste Signale, dass ein Richtungswechsel irgendwann fällig sein wird.

Inwieweit wird die US-Notenbank die Zinsen tatsächlich noch erhöhen ?

Das ist auch ein Politikum. Donald Trump hat in die neue US-Regierung eine Reihe von Großinvestoren und Investmentbankern berufen – die dürften eine starke Stimme für weitere Zinserhöhungen erheben. Die derzeitige Führung der Notenbank um Chefin Janet Yellen ist von den Demokraten Barack Obamas berufen. Die Fed ist schon wegen dieser delikaten Gemengelage derzeit äußerst vorsichtig.

(dpa,red)