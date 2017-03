Die Neuheiten auf der Messe Basel: Uhren: Wiedergeburt der deutschen Hersteller

Der Frankfurter Spezialuhrenhersteller Sinn hat gestern auf der Uhrenmesse „Baselworld“ ein neues Vorzeigeprodukt präsentiert: die EZM 12, einen speziell für den Luftrettungsdienst entwickelten Einsatzzeitmesser. Der hält Kälte bis minus 45 Grad, Hitze, Druck und Magnetfeldern stand, eine spezielle Skala erleichtert das Ermitteln von Puls und Herzfrequenz; zudem ist die EZM 12 leicht desinfizierbar, auch weil der Drehring mit einem mitgelieferten Taschenmesser demontiert werden kann. Preis: 3250 Euro.

Weitere Neuheiten des 1961 gegründeten Frankfurter Unternehmens mit mittlerweile gut 100 Mitarbeitern, das jährlich 14 000 Uhren verkauft und im Sommer in ein neues Werk in Sossenheim zieht: ein auf 300 Stück limitierter Fliegerchronograph (103 St Sa E) mit elfenbeinfarbener Leuchtmasse auf Zeigern und Ziffern (ab 1990 Euro), die Damenuhren-Modellreihe 434 (in Stahl ab 690 Euro) und das klassisch-elegante Modell 1736 in Stahl mit versilbertem Ziffernblatt (1750 Euro). Zudem gibt es die 212 KSK, angelehnt an die für das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr aufgelegte Sonderedition und auf 300 Stück limitiert. Das Gehäuse ist aus seewasserbeständigem deutschen U-Boot-Stahl gefertigt, der Drehring mit der Stricheinteilung eines Marschkompasses dient der Orientierung im Gelände (ab 2480 Euro).

Sinn ist einer der einst unzähligen Uhrenhersteller aus Deutschland, die bis heute überlebt haben. Seit einiger Zeit blühen sie wieder auf – während beispielsweise die Schweizer Luxushersteller wegen Absatzeinbrüchen in China (wo teure Uhren den Träger neuerdings der Korruption verdächtig machen) oder Paris (wo Terror den Tourismus beeinträchtigt hat) und der härteren Konkurrenz durch Smart Watches Probleme haben. Die Exporterlöse der Schweizer Uhrenindustrie sanken 2016 um zehn Prozent. Die Zahl der Aussteller in Basel ist auch deswegen zum Vorjahr um 200 auf 1300 zurückgegangen.

Die bekanntesten Firmen

Eine der bekanntesten heimischen Marken ist Junghans aus Schramberg im Schwarzwald. Das Unternehmen, vor dem Niedergang zeitweise größter Uhrenhersteller der Welt, erzielt mit designbetonten, zum Teil von Max Bill entworfenen Modellen heute wieder Absatzerfolge; es gibt neben den mechanischen Werken auch Solar- oder Funkuhren. Auf eine ähnliche Formensprache setzt Meistersinger aus Münster.

Schwerpunkt der Branche ist jedoch die Kleinstadt Glashütte im sächsischen Erzgebirge. Dort sitzt unter anderem Nomos – der Hersteller hatte mit seiner Design-Uhr „Tangente“ einen kometenhaften Aufstieg hingelegt und zielt mittlerweile mit Manufaktur-Werken und eigenentwickelter Unruh auf eine höhere Preisklasse. Eher preiswerte Modelle hat Union Glashütte im Angebot, auf besonders präzise Messinstrumente hat sich Mühe spezialisiert.

Zu den internationalen Luxus-Manufakturen zählt die Swatch-Tochter Glashütte Original, Nachfolger der zu DDR-Zeiten zwangskollektivierten Glashütter Uhrenbetriebe. Flaggschiff-Produkte sind beispielsweise die „Senator“, es gibt sogar einen Tourbillon (wobei das Uhrwerk in einem Drehkäfig sitzt, was die Ganggenauigkeit weiter erhöht). Der berühmteste Hersteller am Ort ist jedoch A. Lange & Söhne (der allerdings nicht in Basel dabei ist, weil er schon zuvor auf dem Genfer Uhrensalon ausgestellt hatte). Seit die 1845 gegründete Manufaktur, heute eine Richemont-Tochter, vor gut 20 Jahren auf den Markt zurückkehrte, hat man mit der „Lange 1“ einen Klassiker

Der „Tourbograph Perpetual Pour le Mérite“ vereint fünf Komplikationen (Ewiger Kalender, Chronograph, Rattrapante-Funktion, Antrieb über Kette und Schnecke und Tourbillon); er ist in Platin erhältlich, auf 50 Exemplare limitiert und kostet 480 000 Euro. Lange & Söhne steht gemeinsam mit der Schweizer Manufaktur Patek Philippe unbestritten an der Spitze der Uhrenbranche weltweit.

In Deutschland kam die Branche zuletzt auf ein Marktvolumen von knapp fünf Milliarden Euro, wovon rund 930 Millionen Euro auf Uhrenhersteller (ab 20 Mitarbeitern) entfielen. Laut Mitgliederumfrage des Bundesverbands Schmuck+Uhren erwarten 30 Prozent der kleineren Hersteller (und sogar 40 Prozent der Firmen mit mehr als 20 Mitarbeitern) im ersten Halbjahr 2017 Umsatzzuwächse, der Rest geht von stabilen Erlösen aus. Die jährlichen Einfuhren übersteigen mit 2,5 Milliarden Euro die Ausfuhren (2 Milliarden) deutlich.