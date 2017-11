Deutsche Bank: Umbau der Investmentbanking-Sparte dauert

Weihnachts-Einkäufe Bundesbürger greifen für Geschenke wieder tief in die Tasche

Frankfurt. Die Verbraucher in Deutschland sind zum Jahresende in allerbester Konsumlaune. Zu Weihnachten werden sie wieder tief in die Tasche greifen. Fast 18 Milliarden Euro lassen sich die Bundesbürger das Weihnachtsfest kosten. mehr