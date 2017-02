Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken: Union Investment enteilt der Konkurrenz

So eine hübsche und verlässliche Tochter hätten andere Mütter hierzulande sicherlich auch gerne – die Deutsche Bank zum Beispiel, aber auch die Sparkassen-Gruppe und die Allianz: Während ihre Fondsgesellschaften 2016 herbe Absatzeinbußen im Geschäft mit Privatanlegern hinnehmen mussten, gelang es der DZ-Bank-Tochter Union Investment in einem branchenweit sehr schwierigen Jahr, beinahe das Rekordniveau von 2015 zu erreichen: 7,1 Milliarden Euro netto sammelte die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken 2016 für ihre Publikumsfonds ein – nur im Vorjahr waren es mit 8,0 Milliarden Euro mehr gewesen. „Das ist im Branchenvergleich ein sehr, sehr starkes Ergebnis“, konstatierte Union-Vorstandschef Hans Joachim Reinke gestern in Frankfurt. Über die gesamte deutsche Fondsbranche hinweg waren die Nettomittelzuflüsse um mehr als 90 Prozent eingebrochen; die Fondstochter der krisengeschüttelten Deutschen Bank, die Deutsche Asset Management, erlitt sogar milliardenschwere Nettomittel-Abflüsse.

Die Erfolgsfaktoren

Dass die Union die Konkurrenz abgehängt hat, ist neben der insgesamt guten Performance ihrer Fonds vor allem auf zwei Erfolgsfaktoren zurückzuführen: den bei der Gesellschaft vor einigen Jahren eingekehrten „neuen Realismus“ und den leistungsstarken Vertrieb. Der Einsicht folgend, dass sich die risikoscheuen Bundesbürger auch bei noch so stark steigenden Börsenkursen en gros nicht mehr der Aktien-Anlage zuwenden werden, hatten die Genossen 2010/2011 einen Strategieschwenk vollzogen: hin zu mehr mittel- und langfristig orientierten Fondsprodukten, um dem Bedürfnis der privaten Anleger nach größerer Sicherheit, aber bitte auch ein bisschen mehr Rendite gerecht zu werden. Dazu hoben sie zum einen unter dem Titel „PrivatFonds“ eine neue Form von Mischfonds, sogenannte Multi-Asset-Fonds, aus der Taufe, die nicht nur in Aktien und Anleihen investieren, sondern auch in Rohstoffe, Sachwerte wie Immobilien, aber auch Währungen und zu Teil sogar in Hedge-Fonds-Strategien. Dabei versucht der Fondsmanager durch Umschichten das Vermögen gewinnbringend zu managen.

Zum anderen hat die Union verstärkt auf Fonds-Sparpläne gesetzt, um Anleger langfristig an sich zu binden. Die zahlen dabei monatlich über einen Sparplan einen bestimmten Beitrag in einen Fonds ein: 100, 50 oder auch nur 25 Euro. Ist der Anleger mal knapp bei Kasse, lässt sich die Sparrate jederzeit ändern.

Beide Vermögensverwaltungskonzepte haben sich bei der Union zum Verkaufsschlager entwickelt und sich auch im schwierigen vergangenen Jahr gut geschlagen: In die sechs Mitglieder der „PrivatFonds“-Familie flossen immerhin 3,1 Milliarden Euro. Und die Zahl der Sparverträge stieg um satte -306 000 auf knapp 1,5 Millionen.

Großer Beliebtheit erfreuten sich zudem im vergangenen Jahr auch bei der Union die offenen Immobilienfonds: 2,3 Milliarden Euro sammelten sie ein. Und es wären noch viel mehr geworden, wenn ihre drei großen Immofonds länger als nur elf Wochen Gelder angenommen hätten. Weil dem starken Interesse der Anleger und der damit verbundenen Geldflut zu wenige kaufbare Immobilien gegenüberstanden, hat die Union den Verkauf von Fondsanteilen einstellen müssen.

Absatzerfolge, die auch den 974 Volks- und Raiffeisenbanken zuzuschreiben sind, über die die Union ihre Produkte exklusiv verkauft. „Es ist eine Gnade, mit ihnen zusammenzuarbeiten“, sagte gestern Reinke. Tatsächlich können da andere Anbieter nicht mithalten. Obwohl beispielsweise die Deka einen ähnlich breiten Vertrieb über die Sparkassenfilialen hat, verwaltet sie weniger Kundengelder als die Union.

Neben dem Geschäft mit den Privatkunden erwies sich 2016 – wie bei der Konkurrenz – auch bei der Union das Geschäft mit den institutionellen Großanlegern als stabil: Nachdem die Genossen 2015 mit 18,2 Milliarden Euro so viel Geld wie nie zuvor bei Versicherungen, Pensionseinrichtungen oder Unternehmen eingesammelt hatten, flossen im vergangenen Jahr immerhin 16,1 Milliarden Euro in ihre Spezialfonds. Und da die Aktienmärkte 2016 zulegten und die Fondsmanager der Union auch keine schlechte Arbeit leisteten, erhöhte sich das insgesamt verwaltete Vermögen von 148 auf 169 Milliarden Euro – und damit auf einen neuen Spitzenwert.

Anders als das Betriebsergebnis, das mit 468 Millionen unter dem Rekord des Vorjahres blieb, als 556 Millionen Euro erwirtschaftet worden waren. Da durfte sich die DZ Bank über eine Dividende von rund 380 000 Euro freuen. So hoch wird die Ausschüttung an die Mutter dieses Jahr nicht ausfallen. Stolz auf die Tochter wird sie sicherlich trotzdem sein.