VW-Spagat zwischen Diesellast und Zukunftspakt: VW-Konzernchef Matthias Müller: „Wir werden liefern“

Ist das Schlimmste bald vorbei? Diesel-Milliarden in den USA, Ermittlungen des FBI, Entschädigungsforderungen auch in Europa – es scheint so, als könne VW-Konzernchef Matthias Müller all dies nicht mehr so recht hören. „2016 war nicht das vermeintliche Schreckensjahr, das uns zunächst prognostiziert worden war“, meint der 63-Jährige fast trotzig, als er die vergangenen Monate beim Auto-Weltmarktführer Revue passieren lässt. Abstreifen können die Wolfsburger die schwerste Krise in ihrer Geschichte aber mitnichten. Noch muss Schaden repariert, angeknackstes Vertrauen gekittet werden. Und doch zeichnet sich – zumindest vorläufig – etwas Besserung ab.

Die am Dienstag vorgelegten detaillierten Zahlen zeigen: Der durch Dieselaffäre und Streitereien um seinen Sparkurs bei vielen in Misskredit geratene Konzern schwimmt sich langsam ein wenig frei. Die Krise „hat uns alles abverlangt“, sagt Müller – vom „brutalen Wettbewerb“ in China oder Europa ganz zu schweigen. In solch einer Lage auch noch das heiße Eisen „Zukunftspakt“, das die chronisch renditeschwache VW-Kernmarke flott machen und riesige Investitionen in E-Mobilität, digitale Angebote und neue Dienste anschieben soll.

Kernmarke schwächelt

Nach überraschend soliden Konzerndaten im Februar fielen die Zahlen für Golf, Passat, Tiguan & Co. durchwachsen aus. Nach 2,1 Milliarden Euro Betriebsgewinn vor Sondereinflüssen 2015 kamen 2016 noch 1,9 Milliarden Euro zusammen – verglichen mit einem Konzernwert von 14,6 Milliarden Euro. Zieht man Ausgaben auch für Rückstellungen zur „Dieselthematik“ ab, blieben in der Gruppe 5,1 Milliarden Euro übrig. Die Rendite der Marke soll zulegen. Müller: „Wir werden liefern.“

Für Fliehkräfte sorgt vor allem das interne Umbauprogramm. Im Winter hatte es massive Reibereien zwischen Betriebsratschef Bernd Osterloh und VW-Kernmarken-Chef Herbert Diess gegeben. Konzernkreisen zufolge soll es Spitz auf Knopf gestanden haben – die Arbeitnehmerseite habe kurz vor der Aufkündigung des lange verhandelten Pakts gestanden.

Nun gab sich Diess nach der Zahlenvorlage salomonisch. Der Anlauf des umstrittenen Sparkurses mit bis zu 30 000 wegfallenden Jobs in den nächsten Jahren sei „an der einen oder anderen Stelle etwas holprig“ gewesen. „Natürlich ist es ein sehr, sehr anspruchsvoller Pakt. Es geht auch um eine dramatische Produktivitätssteigerung und um Mitarbeiterabbau.“ Aber das ist längst nicht alles. Die frei werdenden Mittel sollen unter anderem in die Elektromobilität fließen.

Branchenbeobachter sehen VW da durchaus auf einem guten Weg. Für den Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer ist der Diesel-Skandal weitgehend durch. Was noch anstehe, seien die Aktionärsklagen, die VW um die zehn Milliarden Euro kosten könnten: „Das würde den Konzern nicht umbringen.“ In Sachen E-Mobilität sei man wohl weiter als Daimler und Toyota, jedoch sei die Batteriefertigung in Deutschland auch teuer.

Ob die von Osterloh angekündigte Zellforschung in Salzgitter eines Tages wirklich zur Zellproduktion ausgebaut wird, muss sich erst noch zeigen. Branchenexperte Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management glaubt: Die Produktivität zu steigern und gleichzeitig verstärkt auf die weniger arbeitsintensiven E-Antriebe zu setzen werde Beschäftigte ihre Stellen kosten. Wenn Stagnation eintrete, sei der Burgfriede zwischen Vorstand und Betriebsrat gefährdet.

Und parallel zu alldem soll das Geschäft mit mehr Internet im Auto in Fahrt kommen. Auf der Computermesse CeBIT stellt VW ab der kommenden Woche seine IT-Labs vor, im Februar gab man mit dem Partner Mobileye aus Israel Pläne für einen Navigationsstandard zum automatisierten Fahren ab 2018 bekannt.

Bleibt noch der knifflige Punkt „Kulturwandel“, bei dem die Wolfsburger trotz vieler Versprechen eine nicht immer glückliche Figur abgaben. VW soll sich ändern, es soll mehr diskutiert werden, die einzelnen Mitarbeiter sollen mehr Verantwortung bekommen – früher galt in Wolfsburg ein strenger, hierarchischer Führungsstil.

Müller doziert: „Integrität ist nichts, was man an eine Abteilung oder einzelne Person delegieren kann. Wir arbeiten daran, das Bewusstsein dafür noch tiefer im Unternehmen zu verankern – vom Azubi über den Entwicklungsingenieur bis zum Vorstand.“ Und doch fremdelt die Führungsriege hier und da weiter mit dem öffentlichen Interesse – viele vorbereitete Antworten auf kritische Fragen lesen die Manager auf der Pressekonferenz offenkundig ab.

Bei den eigenen Gehältern treten die obersten Chefs nun tatsächlich etwas auf die Bremse: Nach über 63 Millionen Euro 2015 lassen sie sich für das erste Nach-„Dieselgate“-Jahr 2016 mit 39,5 Millionen Euro um ein Drittel weniger entlohnen – eine üppige Abfindung für das ausgeschiedene Vorstandsmitglied Christine Hohmann-Dennhardt inbegriffen. Deren bisheriges Aufgabenfeld: Integrität und Recht.