VW legt Bilanz für 2016 vor: Wie steht die Hauptmarke da?

Der Volkswagen-Konzern nennt heute Details zur Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr. 2016 hatte der größte europäische Autobauer mit den Folgen des Abgas-Skandals zu kämpfen. Zudem wurde das Umbauprogramm „Zukunftspakt” auf den Weg gebracht.

Dieser Pakt enthält einen strikten Sparkurs und soll die gewinnschwache Kernmarke rentabler machen. Die nun erwarteten Zahlen für die Hauptsparte VW-Pkw dürften daher im Mittelpunkt stehen.

Die bereits bekannten Eckdaten zum Gesamtkonzern legen nahe, dass sich Deutschlands größtes Industrieunternehmen nach dem Beginn der Diesel-Affäre im September 2015 zuletzt relativ gut geschlagen hat. Mit unterm Strich 5,1 Milliarden Euro Gewinn kehrte die VW-Gruppe 2016 in die schwarzen Zahlen zurück, der Umsatz stieg um 2 Prozent auf 217 Milliarden Euro. Beim Absatz überholte der Konzern seinen Erzrivalen Toyota, 10,39 Millionen Verkäufe bedeuten Rang 1 weltweit. Aber dieses Gesamtbild umfasst etwa auch Audi, Porsche und Skoda.

Der „Zukunftspakt” der Kernmarke ist eine besondere Herausforderung. Er muss den geplanten Abbau tausender Stellen mit Investitionen in neue Technologien ausbalancieren. Mehrfach gab es Streit zwischen VW-Markenchef Herbert Diess und Betriebsratschef Bernd Osterloh. Ein Thema in Wolfsburg werden auch die Managergehälter sein. VW zog Grenzen für Vorstands- und Aufsichtsratsbezüge ein - nach Kritik an einer Millionenabfindung für Ex-Vorstand Christine Hohmann-Dennhardt.

(dpa)