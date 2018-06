VW muss Autos ohne Zulassung auf BER-Flughafen abstellen

Landwirtschaft Hesse soll Bauern-Vize werden

Wiesbaden. Beim Deutschen Bauerntag in Wiesbaden könnte der hessische Bauernpräsident Karsten Schmal heute in den Vorstand des Deutschen Bauernverbandes (DBV) gewählt werden. Das DBV-Präsidium will den Milchbauern aus Nordhessen zur Wahl als Vize-Präsidenten vorschlagen. mehr