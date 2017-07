Verbraucherschützer: Autobauer sollen Diesel-Update bezahlen

06.07.2017

Für eine bessere Luft in vielen Städten ist eine Diesel-Nachrüstung im Gespräch. Doch wer finanziert das? Verbraucherschützer mahnen, es dürfe nichts an Autobesitzern hängen bleiben - am Staat auch nicht.