Oxfam-Studie: Verlagern Banken Gewinne in Steueroasen?

Die führenden europäischen Geldhäuser melden einer Untersuchung zufolge einen auffallend großen Anteil ihrer Gewinne in Steueroasen und profitieren so von den dort geltenden Niedrigsteuersätzen. Rund ein Viertel ihrer Gewinne (26 Prozent) wollen die 20 größten Banken 2015 in Niedrigsteuerländern wie Luxemburg, Irland oder Hongkong gemacht haben, wie die Nichtregierungsorganisation (NGO) Oxfam in einer gestern veröffentlichten Studie schreibt.

Demnach machten die genannten Banken rund 25 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern in den Steuerparadiesen, heißt es in dem Bericht. Dagegen hätten die Institute dort „nur zwölf Prozent ihrer Erträge erwirtschaftet und sieben Prozent ihres Personals beschäftigt“. Allein in Luxemburg kamen die 20 größten Banken Europas im Jahr 2015 auf 4,9 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern. Das sei mehr als in Deutschland, Großbritannien und Schweden zusammen.

Als ein Beispiel wird die Barclays Bank genannt, 2015 Europas fünftgrößtes Geldhaus: Auf einen in Luxemburg gemeldeten Gewinn in Höhe von 557 Millionen Euro habe die Bank lediglich eine Million Steuern gezahlt, was einem Steuersatz von 0,2 Prozent entspreche.

Insgesamt hätten die genannten Banken 628 Millionen Euro Gewinne in Ländern deklariert, in denen sie keinen einzigen Mitarbeiter beschäftigt hätten, heißt es in der Studie. So habe die französische Bank BNP Paribas 134 Millionen Euro Gewinn auf den Cayman Inseln erzielt – steuerfrei und ohne dort einen einzigen Mitarbeiter zu beschäftigen.

Bei anderen Banken wie der Deutschen Bank bestehe ein auffallendes Gefälle zwischen den sich in Steueroasen summierenden Milliarden-Gewinnen und den anderswo deklarierten kaum nennenswerten Gewinnen. Genannt wird auch die Commerzbank. „Sehr viel spricht dafür, dass Europas größte Banken ihre Gewinne auf Kosten der Allgemeinheit machen“, erklärte dazu die Oxfam-Steuerexpertin Ellen Ehmke.

„Die aus der Analyse gezogenen Schlüsse zur Deutschen Bank sind unseres Erachtens nicht zutreffend“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bank. „Die Deutsche Bank weist grundsätzlich ihre Gewinne in den Ländern aus, in denen sie erwirtschaftet werden. Damit werden sie auch dort versteuert.“ Der Deutsche-Bank-Sprecher erklärte, Deutschlands größtes Geldhaus sei in Luxemburg „seit 1970 vertreten und hatte dort im Jahr 2015 rund 600 Mitarbeiter“. Die Bank macht dort vor allem Fondsgeschäft.

EU-Transparenzregeln

Oxfam nutzte für ihre Untersuchungen nach den EU-Transparenzregeln veröffentlichte Daten der Geldinstitute. Die Regeln, wonach Gewinne und Verluste Land für Land aufgeschlüsselt werden müssen, sollen verhindern, dass Großbanken in den Bilanzen ihre Gewinne in Niedrigsteuerländern verschieben. Die Oxfam-Steuerspezialistin Manon Aubry forderte die EU-Regierungen auf, ihre Regelungen gegen Steuerflucht weiter zu verschärfen, „um sicherzustellen, dass alle Gesellschaften Finanzberichte für jedes Land vorlegen, in dem sie tätig sind“.

In Irland wickelt auch der US-Technologieriese Apple über Tochterfirmen große Teile seines internationalen Geschäfts ab. Die EU-Kommission hatte nach jahrelanger Prüfung im Sommer befunden, die Steuervereinbarungen von Apple in Irland stellten eine unerlaubte staatliche Beihilfe dar. Der US-Konzern sollte deswegen 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen.

Schäubles Pläne

Kritik an den Plänen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zur Bekämpfung von Kapitalflucht in Steueroasen übte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell wandte sich in der „Süddeutschen Zeitung“ dagegen, dass sich diese Gesetzespläne zwar gegen Steueroasen außerhalb der EU richten, innereuropäische Niedrigsteuerländer aber außen vor ließen. „Damit würde das Gesetz nur dazu führen, dass das Geld in Europa versteckt wird“, sagte er. Körzell rief die Bundesregierung dazu auf, Steueroasen „endlich weltweit einen wirksamen Riegel vorzuschieben“.

Als Niedrigsteuergebiete innerhalb der EU oder der Europäischen Freihandelsassoziation gelten beispielsweise Liechtenstein, Luxemburg und die Schweiz, aber auch Malta oder Zypern.

Anlass für die Gesetzespläne Schäubles waren Enthüllungen der „Panama Papers“ vor rund einem Jahr. Dabei ging es um die im großen Stil betriebene Briefkastengeschäfte in dem zentralamerikanischen Land.

